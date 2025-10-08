Gaziantep'te "acı" mesaisi: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Gaziantep'te kırmızı biber hasadının ardından başlayan kış hazırlıkları kapsamında salça üretimi yapan kadınların 'acı' mesaisi devam ediyor. Salçalık biberler, meşakkatli bir sürecin ardından kadınların elinde salçaya dönüştürülüyor, lezzeti ve kalitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan salça yapımıyla kadınlar ev ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra geleneksel mirası da devam ettiriyor.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerin yanı sıra işletmelerde de kışlık salça hazırlıkları hız kazandı. Kadınlar, acı ve tatlı biber çekimi yapan işletmelerde çalışarak biberden kazandıkları parayla da aile bütçelerine katkıda bulunuyor.