Gaziantep'te "acı" mesaisi: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor



Ailesine destek olmak için çalışan üniversite öğrencisi Selime Demir de ekimden hasada, biberin salça haline gelmesine kadar her aşamasında kadınların büyük emeğinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Aileme yardımcı olmak için çalışıyorum. Tatlı ve acı biber çekimi yapıyoruz. Biberleri temizliyoruz. Tatlı biber temizlerken pek fazla sorun olmuyor ama acı biber temizlerken acısı nedeniyle zorlanıyoruz. Aşırı derecede öksürüyoruz. Burada ablalarımız ve teyzelerimiz çalışıyor. Ekmeğimizi adeta acıdan çıkarıyoruz" diye konuştu.



İşletme sahibi Celal Yazgan da, "17 bayan çalışanımız var. Her makinenin başında 8 kadın var. Kadınlar burada biber temizliyor, ayıklama yapıyor. Biber çekiminde özellikle kadın eleman çalıştırıyoruz. Çünkü kadınlar tesisleşme olmadan önce geleneksel yöntemlerde mahallede bir araya gelir, biberleri salça yaparlardı. Kadınlar biber temizlemede de daha iyi ve tecrübeli oldukları için biz de kadın çalıştırıyoruz" şeklinde konuştu.