Gaziantep'te başladı, İzmir'de devam ediyor... Mesleğinin son temsilcilerinden! "Sol gözümü ve parmağımı kaybettim ama sanatımdan kaçmadım"
İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanında ahşap tabure üreten 72 yaşındaki Mehmet Gürültü, 57 yıldır mesleğini sürdürüyor. Mesleğini yaparken sol gözünü ve parmağını kaybettiğini anlatan Gürültü, "Çok zorluklar yaşadım ama mesleğe devam ettim" dedi.
Dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşılarından olan Kemeraltı'nda ahşap ustalığı yapan Mehmet Gürültü, 15 yaşında memleketi Gaziantep'te başladığı ahşap tabure mesleğini 57 yıldır icra ediyor.