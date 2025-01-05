Gaziantep'te başladı, İzmir'de devam ediyor... Mesleğinin son temsilcilerinden! "Sol gözümü ve parmağımı kaybettim ama sanatımdan kaçmadım"

"SOL GÖZÜMÜ VE PARMAĞIMI KAYBETTİM AMA SANATIMDAN KAÇMADIM"

Okumak istemediğini bu nedenle mesleğe yöneldiğini belirten Gürültü, "Babam beni nereye götürse oradan hep kaçtım. Bir ay çalışırdım, sonra başka yere giderdim. Ustam taburenin üstünde otururken, babam 'Bu oğlanı çırak alır mısınız? Nereye koyduysam sanattan kaçtı' dedi. Ustam bu teklifi kabul edince sanata öyle başladım. Askere gidene kadar bir daha hiç sanattan kaçmadım. Askerliği bitirdim, geldim. Gaziantep'te bir sene kadar devam ettim, daha sonra İzmir'e taşındık. İzmir'de de sanatımı bırakmadım." dedi.