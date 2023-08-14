Gaziantep’te bebek cesedi bulundu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir üst geçidin altında, parçalanmış bebek cesedi bulundu. Bebeğin, iki gün önce bu noktaya bırakıldığı ve cesedinin sahipsiz köpekler tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Kızılhisar mevkisinde bebek cesedi bulundu.

Dün öğle saatlerinde, bölgedeki bir köprüden geçen vatandaş, boş arazideki poşette bebek cesedi olduğunu gördü.

Vatandaş, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep’te bebek cesedi bulundu - 2

Sağlık görevlileri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gaziantep’te bebek cesedi bulundu - 3

Bebeğin cansız bedeninin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı ve tahminen iki gün önce boş araziye terk edildiği öğrenildi.

Gaziantep’te bebek cesedi bulundu - 4

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.

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