Gaziantep’te bebek cesedi bulundu
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir üst geçidin altında, parçalanmış bebek cesedi bulundu. Bebeğin, iki gün önce bu noktaya bırakıldığı ve cesedinin sahipsiz köpekler tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Kızılhisar mevkisinde bebek cesedi bulundu.
Dün öğle saatlerinde, bölgedeki bir köprüden geçen vatandaş, boş arazideki poşette bebek cesedi olduğunu gördü.
Vatandaş, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.