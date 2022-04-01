Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü

2 VATANDAŞ HAFİF YARALANDI

Büyük korku ve paniğe neden olan olay sonrası şans eseri ölen olmazken, iki vatandaş hafif yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.