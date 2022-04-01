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Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Şans eseri ölenin olmadığı olay sonrası iki vatandaş hafif yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 06:47

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 1

Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir lokantada 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 2

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar olayın etkisiyle kendilerini dışarı attı.

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 4

2 VATANDAŞ HAFİF YARALANDI

Büyük korku ve paniğe neden olan olay sonrası şans eseri ölen olmazken, iki vatandaş hafif yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 5

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay sonrası savaş alanına dönen sokakta hasar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılırken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 6
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 7
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 8
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 9
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 10
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 11
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü - 12

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