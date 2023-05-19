Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atalar Mahallesi'nde ileri yapı teknolojisiyle köy evleri inşa ediliyor.

Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 1

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için Atalar Mahallesi'nde yapılacak 246 hafif çelik konstrüksiyonlu köy evinden 50'sinin inşasına 1 Nisan'da başlandı.

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Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 2

Çalışmaların aralıksız sürdüğü mahallede, temel betonu dökülen evlerden 5'inin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 3

Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, afetzedelere güvenli, doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak.

Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 4

TOKİ'de görevli uzman Fatih Taşdemir, hafif çelik konstrüksiyon köy evlerinin her birinin 600 metrekare alanda inşa edildiğini söyledi.

Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 5

Çelik konstrüksiyonlu evlerin, kısa sürede tamamlanması ve depreme dayanıklı olması dolayısıyla tercih edildiğini vurgulayan Taşdemir, afetzedelerin yeni evlerine kısa sürede kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 6

Taşdemir, hafif çelikten yapılan köy evlerinin betonarme yapılara göre daha dayanıklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"246 köy evi projemiz 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Büyük bir alanda inşaatımız gerçekleşiyor, projede cami, park, okul gibi sosyal donatılar da bulunuyor. Bunların da en kısa zamanda inşasına başlanacak. 50 blokumuzda kazımızı tamamladık. Bunların 40'ında temel dökümünü gerçekleştirdik, 5'inde çelik kurulumuna devam ediyoruz."

Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 7

Evlerin yangın dayanımı yüksek malzemelerle de imal edildiğine dikkati çeken Taşdemir, afetzedelerin deprem ve yangın dayanımı yüksek evlerinde daha güvenli ve huzur içinde yaşayacağını sözlerine ekledi.

Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 8
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 9
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 10
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 11
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 12
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 13
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 14
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 15
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 16
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 17
Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor - 18
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