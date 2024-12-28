Gaziantep'te feci kaza | TIR ile işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'te sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesinde işçi servisi ile TIR çarpıştı. Kazada 2 genç hayatını kaybederken, biri ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi Acaroba Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, Nurdağı'ndan Gaziantep istikametine giden Cuma A. idaresindeki 27 B 0500 plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis, yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkaran Gaziantep'ten Nurdağı istikametine ilerleyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen TIR'la çarpıştı.