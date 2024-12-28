Gaziantep'te feci kaza | TIR ile işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisinde akraba oldukları öğrenilen inşaat işçisi 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken hayatını kaybeden ve akraba olduğu öğrenilen gençlerin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.