Gaziantep'te komandolar 'yeşil altın' nöbetinde

Gaziantep'te ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla koruma önlemleri artırıldı. Hırsızlığın önlenmesi amacıyla bahçeleri bu yıl jandarma timleri koruyacak. Komandoların fıstık nöbeti hasat sonuna kadar sürecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.07.2022 - 15:06

Gaziantep'te komandolar 'yeşil altın' nöbetinde - 1

'te hasadı yaklaşan fıstık için denetimler sıklaştırıldı.

Gaziantep'te komandolar 'yeşil altın' nöbetinde - 2

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla önlemler de devreye alındı. 

Gaziantep'te komandolar 'yeşil altın' nöbetinde - 3

İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla desteklendi.

Gaziantep'te komandolar 'yeşil altın' nöbetinde - 4

Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

Gaziantep'te komandolar 'yeşil altın' nöbetinde - 5

Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

Gaziantep'te komandolar 'yeşil altın' nöbetinde - 6

Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.

Gaziantep'te komandolar 'yeşil altın' nöbetinde - 7

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