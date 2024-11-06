Gaziantep'te korkunç iddia: Kaçırdıkları kızı inşaatın üçüncü katından attılar

"KIZIMI BU HALE GETİRENLERİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Olayı gözyaşlarıyla anlatan ve kızına bunu yapanların en ağır cezayı almasını isteyen Şenay Bayır, "Benim kızım dün okula saat 7'de gitti ve akşam eve bir daha dönmedi.

Kızımı 4 kişi sürükleyerek zorla arabaya bindirmiş ve inşaata kaçırıp 3. kattan aşağıya atmış. Kimin yaptığı hakkında bir bilgim yok.

Emniyet güçleri ise şahısların yakalandığını söylüyor ama bizlere bilgi vermiyorlar. Ben kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Okuldan veya dışardan kim ise öğrenmek istiyorum. Kızımın durumu şu an çok kötü." dedi.