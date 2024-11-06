Gaziantep'te korkunç iddia: Kaçırdıkları kızı inşaatın üçüncü katından attılar
Gaziantep Şahinbey'de 17 yaşındaki kızlarının dört kişi tarafından zorla kaçırılıp inşaata götürüldüğünü ve orada üçüncü kattan aşağıya atıldığını iddia eden Bayır Ailesi, ağır yaralanan kızları için yardım çağrısında bulundu.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde 4 Kasım'da meydana geldi.
İddiaya göre, 17 yaşındaki Dilan Bayır okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildi.
Araç ile okul çevresinden hızla uzaklaşan şahıslar, genç kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürdü. Daha sonrasında Dilan'ın darp edilerek üçüncü kattan aşağıya atıldığı öne sürüldü.