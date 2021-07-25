Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni

Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

İHA - DHA 25.07.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 11:45

Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni - 1

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

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Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni - 2

Şehitler için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni - 3
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni - 4
Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek üzere askeri kargo uçağına kondu.
Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni - 5
Astsubay Çavuş Fatih Güney’in cenazesi toprağa verilmek üzere Ordu’ya, Sözleşmeli Er Emrah Arslan’ın cenazesi ise memleketi Samsun'a gönderildi.
Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni - 6

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Babası inşaat işçisi, annesi işitme engelli olan Şehit Arslan 7 kardeşin en büyüğüydü. Nişanlı olan Arslan’ın 1 ay sonra ise düğünü olacağı öğrenildi.

Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni - 7

Şehit Arslan’ın komşusu Doğan Durman şehit haberini gece saatlerinde öğrendiklerini belirterek, “Annesi babası Samsun Vezirköprü’deydi. Sadece burada 3 kız 1 oğlan kardeşi vardı. Haberi alındıktan sonra annelerine haberi iletemediler ancak sabaha yakın iletilebildi” dedi.

Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni - 8
Ailenin gariban olduğunu söyleyen Durman, “Askerdeki şehit bakıyordu aileye. Şehit haberini alınca yıkıldı hepsi. 7 kardeşler 5 kız 2 oğlandı. Askerdeki şehidin geçen sene nişanını yapmışlardı. Bu sene 1 ay sonra düğünü olacaktı. Düğün hazırlıkları vardı, çeyizliklerini almışlardı. Şehit haberi gelince hepsi yıkıldı” diye konuştu.

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