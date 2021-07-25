Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni

İHA - DHA 25.07.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 11:45
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Şehitler için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Babası inşaat işçisi, annesi işitme engelli olan Şehit Arslan 7 kardeşin en büyüğüydü. Nişanlı olan Arslan’ın 1 ay sonra ise düğünü olacağı öğrenildi.
Şehit Arslan’ın komşusu Doğan Durman şehit haberini gece saatlerinde öğrendiklerini belirterek, “Annesi babası Samsun Vezirköprü’deydi. Sadece burada 3 kız 1 oğlan kardeşi vardı. Haberi alındıktan sonra annelerine haberi iletemediler ancak sabaha yakın iletilebildi” dedi.