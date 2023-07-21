Gaziantep’te şüpheli paket paniği
Gaziantep’te adliye güzergahı üzerindeki yolda şüpheli paket paniği yaşandı. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattığı paket, boş çıktı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde şüpheli paket paniği yaşandı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde şüpheli paket paniği yaşandı.
Gaziantep Adliyesi'ne yakın noktada bulunan kavşakta şüpheli paketi gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
Ekipler, yoğun trafiğin olduğu bulvarı da karşılıklı trafik akışına kapattı.
Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı.
Patlatılan paket boş çıktı.