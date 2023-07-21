Gaziantep’te şüpheli paket paniği

Gaziantep’te adliye güzergahı üzerindeki yolda şüpheli paket paniği yaşandı. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattığı paket, boş çıktı.

Gaziantep’te şüpheli paket paniği - 1

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde şüpheli paket paniği yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep’te şüpheli paket paniği - 2

 Gaziantep Adliyesi'ne yakın noktada bulunan kavşakta şüpheli paketi gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

Gaziantep’te şüpheli paket paniği - 3

Ekipler, yoğun trafiğin olduğu bulvarı da karşılıklı trafik akışına kapattı.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı.

Gaziantep’te şüpheli paket paniği - 4

Patlatılan paket boş çıktı.

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