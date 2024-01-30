Gaziantep’teki damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Peş peşe ateş edip eve girdi

Gaziantep’te Halil Çağlar isimli kişinin, boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak’ı öldürdüğü, baldızı Adile Oymak ile Nimet Çağlar’ı yaraladığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep’teki damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Peş peşe ateş edip eve girdi - 1

Gaziantep’teki boşanma aşamasındaki kocanın, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi.

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Gaziantep’teki damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Peş peşe ateş edip eve girdi - 2

Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar’ın yanına gitti. Halil Çağlar, yanındaki tabancayla eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak’ı öldürüp, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak’ı da ağır yaraladı.

Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarında tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.
Gaziantep’teki damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Peş peşe ateş edip eve girdi - 3

Olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bir mahallelinin çektiği görüntülerde, Halil Çağlar’ın otomobilinden inerek sokaktaki kayınbiraderini vurduktan sonra eve girdiği, ardından peş peşe silah sesleri duyulduğu, tekrar koşarak evden çıkıp aracına binerek kaçtığı görüldü.
Gaziantep’teki damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Peş peşe ateş edip eve girdi - 4

Bu arada, olayda yaralanan şüphelinin kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak’ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Gaziantep’teki damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Peş peşe ateş edip eve girdi - 5

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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