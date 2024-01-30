Gaziantep’teki damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Peş peşe ateş edip eve girdi

Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar’ın yanına gitti. Halil Çağlar, yanındaki tabancayla eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak’ı öldürüp, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak’ı da ağır yaraladı.

Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarında tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.