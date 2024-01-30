Gaziantep’teki damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Peş peşe ateş edip eve girdi
Gaziantep’te Halil Çağlar isimli kişinin, boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak’ı öldürdüğü, baldızı Adile Oymak ile Nimet Çağlar’ı yaraladığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Gaziantep’teki boşanma aşamasındaki kocanın, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün sabah saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi.