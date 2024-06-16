Gaziantep’teki vahşette yeni ayrıntılar: “Bu beni son görüşünüz olabilir” dedi, 5 dakika sonra kurşun yağdırdı
Gaziantep’te Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, gece saatlerinde 2 ayrı mahallede arkadaşı olan vatandaşı 4 kişiyi öldürüp, intihar etti. Hıdır ve silahlı saldırısı sonucu ölen 4 kişinin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yakınları, ölenler ile Hıdır’ın arkadaş olduğunu söyledi. Saldırıdan yaralı kurtulan Munir Elhusi, “Eve geldi, yurt dışına gideceğini söyleyerek helalleşti. Birkaç dakika sonra da ayağa kalkıp tabancayla herkese ateş açmaya başladı.” dedi.
Gaziantep’te Suriye uyruklu adamın, gece saatlerinde 4 arkadaşını öldürüp intihar etmesi olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.