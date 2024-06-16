Gaziantep’teki vahşette yeni ayrıntılar: “Bu beni son görüşünüz olabilir” dedi, 5 dakika sonra kurşun yağdırdı

Sabah saatlerinde Hıdır’ın basit bir nedenle arkadaşlarıyla tartıştığını ancak kavga etmediklerini belirten Elhusi, “Gece otururken yıllardır arkadaşımız olan Mustafa Hıdır eve geldi. Bize bir gün sonra yurt dışına gideceğini söyledi ve ‘Belki de beni bu son görüşünüz olabilir’ dedi. Biz de kendisine yolunun açık olması dileklerimizi ilettik. Beş dakika sonra Mustafa ayağa kalktı ve tabancasını çıkarıp ateş açmaya başladı. Mermilerden biri benim elimi sıyırdı, 3 arkadaşım öldü, 2’si yaralandı. Saldırıdan sonra Mustafa Hıdır nasıl kaçtı, fark etmedik bile. Neden böyle yaptı bilemiyoruz çünkü aramızda daha önceden hiçbir sıkıntı yoktu. Uzun süredir de arkadaştık ve kardeş gibi yaşıyorduk.” dedi.