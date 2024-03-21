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Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye başkanı kimdir? Gaziemir Belediye başkan adayları

Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye Başkanı kimdir? Gaziemir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Gaziemir Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Gaziemir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları..

Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye başkanı kimdir? Gaziemir Belediye başkan adayları - 1

GAZİEMİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Gaziemir Belediyesini 47.347 alınan oy ve %57.09 oy oranı ile CHP adayı Halil Arda kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP HALİL ARDA 47.347 %57.09
  • AK PARTİ NAZMİ YILMAZ 33.338 %40.20
  • SAADET PARTİSİ ÖMER ÇAĞLAR 1.085 %1.31
  • DP BAYRAM BİÇİCİ 466 %0.56
  • KP FİLİZ TOFAN 296 %0.36
  • VATAN PARTİSİ CUMHUR ATABAY 282 %0.34 

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye başkanı kimdir? Gaziemir Belediye başkan adayları - 2

GAZİEMİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda Kimdir?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 1961'de doğan Halil Arda, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Gaziemir’de mali müşavirlik ofisi bulunan Arda, aynı zamanda bir sürücü kursunun sahibidir. Gençlik kollarında başlayan aktif siyasi hayatı, başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere parti içinde farklı görevlerle devam etmiştir.

Evli olan Arda 2 çocuk babasıdır.

Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye başkanı kimdir? Gaziemir Belediye başkan adayları - 3

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÜNAL IŞIK
  • DENİZ DOĞAN
  • SEVİNÇ GÜLEÇ
  • SEDAT DAĞ
  • ALPHAN KOLAŞİNLİLER
  • ZELİHA MELTEM YİĞİT
  • MURAT BİÇER
  • İSMAİL BAŞÇI
  • İSMAİL OKCU
  • SEMA AYATAR
  • BÜLENT TAŞ
  • MEVLÜT BALKI
  • HALUK ŞARMAN
  • AHMET NEDİM TURBİL
  • SEFA PİŞKİN
  • SELDA SALMAN
  • KEMAL GÖKALP AKPİR
  • HANİFE BOZDAĞ
  • MEHMET DENİZMEN
Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye başkanı kimdir? Gaziemir Belediye başkan adayları - 4

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Menemen Seçim Sonuçları
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Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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