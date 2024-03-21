Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye başkanı kimdir? Gaziemir Belediye başkan adayları
Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye Başkanı kimdir? Gaziemir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Gaziemir Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Gaziemir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları..
GAZİEMİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Gaziemir Belediyesini 47.347 alınan oy ve %57.09 oy oranı ile CHP adayı Halil Arda kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP HALİL ARDA 47.347 %57.09
- AK PARTİ NAZMİ YILMAZ 33.338 %40.20
- SAADET PARTİSİ ÖMER ÇAĞLAR 1.085 %1.31
- DP BAYRAM BİÇİCİ 466 %0.56
- KP FİLİZ TOFAN 296 %0.36
- VATAN PARTİSİ CUMHUR ATABAY 282 %0.34