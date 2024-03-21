Gaziemir Belediyesi hangi partide? Gaziemir Belediye başkanı kimdir? Gaziemir Belediye başkan adayları

GAZİEMİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda Kimdir?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 1961'de doğan Halil Arda, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Gaziemir’de mali müşavirlik ofisi bulunan Arda, aynı zamanda bir sürücü kursunun sahibidir. Gençlik kollarında başlayan aktif siyasi hayatı, başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere parti içinde farklı görevlerle devam etmiştir.

Evli olan Arda 2 çocuk babasıdır.

