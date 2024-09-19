Gaziler Günü mesajları: 19 Eylül Gaziler Günü nün anlam ve önemi nedir?

Gaziler Günü her yıl 19 Eylül’de kutlanıyor. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duydukları minneti Gaziler Günü mesajları ile paylaşıyor.

Gaziler Günü mesajları: 19 Eylül Gaziler Günü nün anlam ve önemi nedir? - 1

103 yıl önce bugün İstiklal Savaşı’nın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verildi. Gaziler Günü, 27 Haziran 2002 yılında kabul edilen kanun ile her yıl törenler ile kutlanmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziler Günü mesajları: 19 Eylül Gaziler Günü nün anlam ve önemi nedir? - 2

"Fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan eden ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü kutlu olsun.
Kahraman şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahramanlıklarıyla bu topraklara sonsuza kadar damga vuran tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü saygı ve minnetle kutluyoruz. "

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için büyük fedakârlıklarda bulunan kahraman  gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. "

Gaziler Günü mesajları: 19 Eylül Gaziler Günü nün anlam ve önemi nedir? - 3

"Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" şiarıyla vatan için kahramanca mücadele eden Tüm gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü'nü kutluyor, minnet ve şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum."

"Vatan uğruna göğsünü siper eden, canını hiçe sayan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun!"

"Aziz milletimiz, tarihi boyunca büyük mücadeleler vermiş ve gelecek nesillere onurlu bir istiklal bırakmıştır. Bugünlerimizi inşa etmek için canları pahasına vatanımızı müdafaa eden tüm gazilerimize minnet borçluyuz."

Gaziler Günü mesajları: 19 Eylül Gaziler Günü nün anlam ve önemi nedir? - 4

"Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız. Cumhuriyetimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

"Cennet vatanımız uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir.

Yüreklerindeki vatan, bayrak, millet aşkıyla tarihe destan yazan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun!"

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu dünya'dan göç etmiş ebedi gazilerimize Allâh'tan rahmet diliyorum.
Geride kalan tüm gazilerimize Allâh'tan şifa diliyorum.
Tüm Gazilerimizin #GazilerGünü Kutlu olsun."

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