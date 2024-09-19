Gaziler Günü mesajları: 19 Eylül Gaziler Günü nün anlam ve önemi nedir?
Gaziler Günü her yıl 19 Eylül’de kutlanıyor. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duydukları minneti Gaziler Günü mesajları ile paylaşıyor.
103 yıl önce bugün İstiklal Savaşı’nın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verildi. Gaziler Günü, 27 Haziran 2002 yılında kabul edilen kanun ile her yıl törenler ile kutlanmaktadır.