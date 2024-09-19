Gaziler Günü mesajları: 19 Eylül Gaziler Günü nün anlam ve önemi nedir?

"Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız. Cumhuriyetimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."



"Cennet vatanımız uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir.



Yüreklerindeki vatan, bayrak, millet aşkıyla tarihe destan yazan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun!"



"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu dünya'dan göç etmiş ebedi gazilerimize Allâh'tan rahmet diliyorum.

Geride kalan tüm gazilerimize Allâh'tan şifa diliyorum.

Tüm Gazilerimizin #GazilerGünü Kutlu olsun."