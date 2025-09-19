Gaziler Günü mesajları: Kahraman Gazilerimizi anıyoruz

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi, bu milletten çıkar mıydı bir büyük gazi!" 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun!



"Tarihte bugün, 19 Eylül 1921’de Atatürk’e “Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi" verildi. Bu sebeple 19 Eylül “Gaziler günü” olarak anılır. Bütün gazilerimize minnettarız. Gaziler günü kutlu olsun."



"Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere hayatını kaybeden tüm Gazilerimizi rahmetle, yaşayan Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."



"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin onuru için canını feda eden kahraman gazilerimiz; cesaretleriyle tarih yazmış, fedakârlıklarıyla bizlere emanet edilmiş ebedî gurur kaynağımızdır. Bu mukaddes günde;

gazilik unvanının yalnızca bir şeref değil, millet sevgisi, cesaret ve vatan aşkıyla yoğrulmuş bir yaşam biçimi olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz."