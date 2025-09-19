Gaziler Günü mesajları: Kahraman Gazilerimizi anıyoruz
19 Eylül’de yayımlanan Gaziler Günü mesajları, kahraman gazilerimizin fedakârlığını ve milletimizin minnet duygularını bir kez daha ortaya koyuyor. Gaziler Günü mesajları, vatan uğruna verilen mücadelenin unutulmaz değerini hatırlatıyor.
19 Eylül Gaziler Günü, vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin onur ve minnetle anıldığı özel bir gün olarak kutlanıyor. Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden, fedakârlıklarıyla tarihimize adını altın harflerle yazdıran gaziler; her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle, mesajlarla ve çeşitli etkinliklerle yad ediliyor. Devlet erkanından siyasiler ve toplumun farklı kesimlerinden gelen mesajlarda, gazilerin milli birliğimizin simgesi olduğu vurgulanıyor.