Gaziler Günü mesajları: Kahraman Gazilerimizi anıyoruz

19 Eylül’de yayımlanan Gaziler Günü mesajları, kahraman gazilerimizin fedakârlığını ve milletimizin minnet duygularını bir kez daha ortaya koyuyor. Gaziler Günü mesajları, vatan uğruna verilen mücadelenin unutulmaz değerini hatırlatıyor.

Gaziler Günü mesajları: Kahraman Gazilerimizi anıyoruz - 1

19 Eylül Gaziler Günü, vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin onur ve minnetle anıldığı özel bir gün olarak kutlanıyor. Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden, fedakârlıklarıyla tarihimize adını altın harflerle yazdıran gaziler; her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle, mesajlarla ve çeşitli etkinliklerle yad ediliyor. Devlet erkanından siyasiler ve toplumun farklı kesimlerinden gelen mesajlarda, gazilerin milli birliğimizin simgesi olduğu vurgulanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziler Günü mesajları: Kahraman Gazilerimizi anıyoruz - 2

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi, bu milletten çıkar mıydı bir büyük gazi!" 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun!

"Tarihte bugün, 19 Eylül 1921’de Atatürk’e “Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi" verildi. Bu sebeple 19 Eylül “Gaziler günü” olarak anılır. Bütün gazilerimize minnettarız. Gaziler günü kutlu olsun."

"Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere hayatını kaybeden tüm Gazilerimizi rahmetle, yaşayan Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin onuru için canını feda eden kahraman gazilerimiz; cesaretleriyle tarih yazmış, fedakârlıklarıyla bizlere emanet edilmiş ebedî gurur kaynağımızdır. Bu mukaddes günde;
gazilik unvanının yalnızca bir şeref değil, millet sevgisi, cesaret ve vatan aşkıyla yoğrulmuş bir yaşam biçimi olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz."

Gaziler Günü mesajları: Kahraman Gazilerimizi anıyoruz - 3

"Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canını siper eden tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor; "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

"Gazilerimiz; tarih boyunca her türlü zorluğa göğüs gererek, bu toprakların ebedî vatan kalması için canlarını ortaya koymuş kahramanlardır.

"Vefanın, azmin, cesaretin timsali olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz."

"Şehitlik ve gazilik; şereflerin en yücesi, rütbelerin en üstünüdür. Tüm gazilerimizin, Gaziler Günü kutlu olsun!"

"Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun!"

Gaziler Günü mesajları: Kahraman Gazilerimizi anıyoruz - 4

"Canlarını hiçe sayacak kadar ülkemizin ve asil milletimizin sevdalısı olan kahraman Gazilerimizin “Gaziler Günü” kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş Gazilerimize Allah’tan rahmet, hayattaki Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. "

"Vatanı, bayrağı ve inandığı değerleri için göğsünü siper eden Kahraman Gazilerimizin, Gaziler Günü kutlu olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki Gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz."

"Kahramanlıklarıyla tarihin akışını değiştiren ve fedakarlıklarıyla hepimizin kalbinde yer edinen tüm gazilerimizin "Gaziler Günü" kutlu olsun. "

DAHA FAZLA GÖSTER