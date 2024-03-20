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Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları..

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları - 1

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Gaziosmanpaşa Belediyesini 143.596 alınan oy ve %52.21 oy oranı ile AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%52.21
  • CHP%33.35
  • Saadet Partisi%8.88
  • HDP%2.90
  • BBP%1.40
  • DSP%0.44
  • Diğer%0.82

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları - 2

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta Kimdir?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı.

İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı. Ulaşım, GİS, Trafik, Kentsel Dönüşüm, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı.
1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.

1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği ve Bayındırlık Komisyon Başkanlığı ile AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014 ve 2019 yıllarında mahalli idareler seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Halen Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olup 2024 mahalli idareler seçimlerinde yeniden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayıdır.

Hasan Tahsin USTA evli ve dört çocuk babasıdır.

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları - 3

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HASAN TAHSİN USTA
  • HAKAN BAHÇETEPE
  • ERHAN ÖZKAN
  • FEDAİ KARAKOL
  • AHMET HIZLI
  • DOĞUKAN TOKTAŞ
  • ÖZAL KARATAŞ
  • AHMET YILMAZ
  • ERCAN SAĞLAM
  • MUZAFFER EREN ÖZ
  • SERKAN ILDAM
  • ERHAN ŞEN
  • TÜRKAN KAP
  • KAMURAN ÇALIŞ
  • MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ
  • SUAT İSKENDER İLGAR
  • FATİH YERLİKAYA
  • ABUZER TURGUT
  • SEVDA SAYDAM İRGİN
  • RECEP POLAT
  • YUSUF FEYZİOĞLU
Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları - 4

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