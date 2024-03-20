Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta Kimdir?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı.

İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı. Ulaşım, GİS, Trafik, Kentsel Dönüşüm, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.



1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı.

1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.

1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği ve Bayındırlık Komisyon Başkanlığı ile AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014 ve 2019 yıllarında mahalli idareler seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Halen Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olup 2024 mahalli idareler seçimlerinde yeniden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayıdır.

Hasan Tahsin USTA evli ve dört çocuk babasıdır.