Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları
Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları..
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Gaziosmanpaşa Belediyesini 143.596 alınan oy ve %52.21 oy oranı ile AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%52.21
- CHP%33.35
- Saadet Partisi%8.88
- HDP%2.90
- BBP%1.40
- DSP%0.44
- Diğer%0.82