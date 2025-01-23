Gaziosmanpaşa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da Coşkun S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak su kanalına uçtu. Araçta bulunan sürücü ve kardeşi E.S.'nin hafif yaralanırken Coşkun S.'nin oğlunun 2 gün önce aynı aracı ehliyetsiz olarak kullanırken polise yakalanıp gözaltına alındığı iddia edildi.

Gaziosmanpaşa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı - 1

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi ile Papatya Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü Coşkun S. viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına uçtu.

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Gaziosmanpaşa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Coşkun S., kardeşi E.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye ekipleri su kanalına düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlatırken iddiaya göre sürücü Coşkun S.'nin 18 yaşından küçük oğlunun 2 gün önce aynı aracı ehliyetsiz kullanırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı - 3

"VİRAJI ALAMAYINCA BURAYA UÇTU"

Motoru arıza verdiği için durduğu anda kazaya şahit olan Arif Bozdemir, “Evden çıktım işe doğru gidiyordum. Motorum bozuldu arkadaşlarımı arayayım dedim. Baktım arkamdan bir anda araba hakimiyetini kaybetti, buradan aşağı doğru uçtu" dedi.

Gaziosmanpaşa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı - 4

AmbulansI aradıklarını söyleyen Bozdemir, "Baktık içinde iki genç abi vardı. Hafif yaralılardı. Ambulansı aldı götürdü ama araba da bu halde burada kaldı. Polisler uğraşıyor. Ben de burada beni çekmelerini bekliyorum. Araba hakimiyetini kaybediyor virajı alamayınca buraya uçuyor. Neyse ki ikisine de bir şey olmuyor. Hafif yaralı halde gidiyorlar. Buzlanma da olabilir çünkü adam biraz hızlı da geliyordu. Hakim olamayınca buraya uçtu" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı - 5

'DAHA ÖNCE DE BU ŞEKİLDE ARAÇLARIN BU KANALA UÇTUĞU OLDU'

Kazaya yakın bir AVM'nin güvenlik amiri olan Mansur Çakır, bu alanda aynı kazaların sıkça yaşandığını vurgulayarak, “Bu bölgede 2-3 ayda bir kaza olur. Daha önceden bu şekilde araçların bu kanala uçtuğu oldu. Şu ileriye bir yere kasis yapmaları gerekiyor, hız kesme kasisi gerekiyor. Bir önlem alınması lazım. Sürekli kazalar oluyor. Burada ölen olmadı ama ağır yaralanan oldu bu şekilde araç şoförlerini 112 gelip götürmüştü"  ifadelerini kullandı.

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