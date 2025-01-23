Gaziosmanpaşa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da Coşkun S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak su kanalına uçtu. Araçta bulunan sürücü ve kardeşi E.S.'nin hafif yaralanırken Coşkun S.'nin oğlunun 2 gün önce aynı aracı ehliyetsiz olarak kullanırken polise yakalanıp gözaltına alındığı iddia edildi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi ile Papatya Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü Coşkun S. viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına uçtu.