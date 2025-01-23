Gaziosmanpaşa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu: 2 kişi yaralandı

AmbulansI aradıklarını söyleyen Bozdemir, "Baktık içinde iki genç abi vardı. Hafif yaralılardı. Ambulansı aldı götürdü ama araba da bu halde burada kaldı. Polisler uğraşıyor. Ben de burada beni çekmelerini bekliyorum. Araba hakimiyetini kaybediyor virajı alamayınca buraya uçuyor. Neyse ki ikisine de bir şey olmuyor. Hafif yaralı halde gidiyorlar. Buzlanma da olabilir çünkü adam biraz hızlı da geliyordu. Hakim olamayınca buraya uçtu" diye konuştu.