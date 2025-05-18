Gaziye hastanede nikah: Tanışma yıldönümlerinde evlendiler
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek Operasyonu sırasında gazi olan Uzman Çavuş Aziz Çınar (27), tedavi gördüğü hastanede Çiğdem Gündoğmuş (27) ile evlendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Aziz Çınar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatında görev aldı. Ardından 23 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek Operasyonu'nda görev alan Çınar, 28 Nisan 2021'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada göğsünden ve sırtından vurularak gazi oldu.