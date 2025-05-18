Gaziye hastanede nikah: Tanışma yıldönümlerinde evlendiler

Yoğun bakım sürecinden sonra Aziz Çınar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi Çınar, omuriliğinde oluşan sinir hasarı nedeniyle 3 yıl boyunca tekerlekli sandalyeye bağlı yaşadı. Gördüğü tedaviler sonucunda geçen yıldan beri kısa mesafelerde yeniden yürümeye başlayan Çınar, doktorların yönlendirmesiyle hastanede tekerlekli sandalyede basketbola başladı ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na girdi. Aziz Çınar, hayatını yeniden kurmaya başladığı bu dönemde, takım kaptanı Gazi Zafer Güneş'in muhasebeci yeğeni Çiğdem Gündoğmuş ile tanıştı.

TANIŞMA YILDÖNÜMLERİNDE EVLENDİLER

Kısa sürede birbirlerine aşık olan Çınar ve Gündoğmuş, tanışma yıl dönümlerinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan nikahla evlendi. Nikah törenine, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hafize Yıldız katıldı. Hastane personeli ve diğer gaziler de bu mutlu anlarında genç çifti yalnız bırakmadı.