Gazoz dolu sandığı şişeden bir yudum aldı, yaşam savaşı veriyor
17.12.2025 15:49
İHA
İstanbul'da bir kamyon şoförü, gazoz dolu sandığı şişeden antifriz içti. Fenalaşan H.E. isimli şoför, yaşam savaşı veriyor.
İstanbul'da H.E. isimli kamyon şoförü, gazoz sandığı antifrizi içti.
Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'de gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, taşeron bir firmada çalışan H.E. isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti.
Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Burada ilk müdahalesi yapılan şoför, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
H.E.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.