Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki

İsrail'in Gazze'de 500 kişinin öldüğü hastane saldırısına Ankara'dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir." dedi. Siyasi parti liderleri de hastane saldırısına art arda yaptıkları açıklamayla tepki gösterirken Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler saldırıya ortak bildiriyle kınama geldi.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 1

İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yönelik hava saldırısına Türkiye'den tepkiler gecikmedi.

Türkiye'den en üst düzey tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." mesajını paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sadırıyı şiddetle kınadı.

Kurtulmuş, "Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi. 

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 3

Saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi.

Yapılan açıklamada, "Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." denildi.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 4

Saldırıya tepki gösterenler arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının insanlık dışı bir vahşete dönüştüğünü belirten Çelik, "İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir. " ifadesini kullandı.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 5

Hastaneleri bombalamanın ağır bir suç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise " Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır." dedi.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 6

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum! " ifadelerini kullandı.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 7

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise savaşın artık savaş olmaktan çıkarak Netenyahu terörüne dönüştüğünü belirtti.

Akşener paylaşımında "Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. " dedi.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 8

ORTAK BİLDİRİ

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına Meclis'ten de ortak tepki geldi.

Meclis'te grubu bulunan 6 siyasi parti yayımladıkları ortak bildiriyle saldırıyı kınadı.

Bildiride uluslararası topluma da harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 9

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, "Söz bitmiştir artık. İsrail kana doymuyor, vahşete devam ediyor, dünya kamuoyu ise sadece seyrederek bu suça ortak oluyor. Sözde 'demokrasi ve insan hakları' diyen Batı ülkeleri ne zaman uyanacak acaba?" ifadelerini kullandı.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 10

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Hastane bombalamak da mı terörle mücadele? Gazze'de hastane bombalayarak 500 masum canı katleden eli kanlı İsrail'i lanetliyorum." açıklamasında bulundu.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 11

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki göstermeyen herkes bu katliamın sorumlusu konumundadır. Uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup bu kıyıma dur demelidir." değerlendirmesini yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu an Gazze'de insanlığın yüzünü kızartacak katliamlar yapıldığını belirterek, dünyanın gözünün içine baka baka masum sivillerin hastanede hedef alındığını kaydetti.

Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki - 12

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, dünyanın en zalim, en acımasız, en pervasız, en katil terör örgütüdür. Bugün Gazze'de bombaladığı hastanelerde hayatını kaybeden, şehit olan masumlar bunun en büyük ispatlarından olmuştur." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de "İsrail Devleti'nin Gazze'de içinde sivillerin, hastaların ve çocukların bulunduğu hastaneyi vurması savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar bu katliamı durdurmak adına bir an önce harekete geçmelidir." değerlendirmesini yaptı.

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