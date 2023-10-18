Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki
İsrail'in Gazze'de 500 kişinin öldüğü hastane saldırısına Ankara'dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir." dedi. Siyasi parti liderleri de hastane saldırısına art arda yaptıkları açıklamayla tepki gösterirken Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler saldırıya ortak bildiriyle kınama geldi.
İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yönelik hava saldırısına Türkiye'den tepkiler gecikmedi.
Türkiye'den en üst düzey tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." mesajını paylaştı.