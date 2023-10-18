Gazze'de hastane vuruldu: Ankara'dan sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, dünyanın en zalim, en acımasız, en pervasız, en katil terör örgütüdür. Bugün Gazze'de bombaladığı hastanelerde hayatını kaybeden, şehit olan masumlar bunun en büyük ispatlarından olmuştur." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de "İsrail Devleti'nin Gazze'de içinde sivillerin, hastaların ve çocukların bulunduğu hastaneyi vurması savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar bu katliamı durdurmak adına bir an önce harekete geçmelidir." değerlendirmesini yaptı.