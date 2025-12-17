Gazze'ye 600 ton et yardımı yapmak istedi. "Türkiye'de gümrük vergileri daha ucuz" denilerek 13 milyon lira dolandırıldı
17.12.2025 11:00
DHA
Lübnanlı bir iş insanı, Gazze'ye 600 ton et göndermek isterken "Türkiye'de gümrük vergileri daha ucuz" denilerek 13 milyon lira dolandırıldı. Brezilya'da faaliyet gösterdiklerini iddia eden dolandırıcılar Bursa'dan çıktı.
Dolandırıcılar, bu sefer de hayırsever iş insanını hedef aldı.
Filistin’de gıda ticareti yapan Lübnanlı iş insanı M.İ.A.A.A., Gazze’ye göndermek üzere Brezilya’daki bir firmadan et almak istedi.
E-posta yoluyla iletişime geçen firma yetkilileri, 600 ton etin gönderilebilmesi için ön ödeme talep etti. Anlaşma üzerine iş insanına, Türkiye’deki bir bankaya ait hesap numarası gönderildi.
Türk bankasının kullanılma gerekçesi olarak "Türkiye’de gümrük vergileri daha düşük" cevabının verildiği iş insanı ön ödeme olarak 296 bin 386 dolar gönderdi.
Bir süre sonra gönderilen belgelerin sahte olduğunu ve et sevkiyatının hiç başlamadığını fark eden iş insanı, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
BREZİLYA’DA OLDUĞU SÖYLENEN ŞİRKET BURSA’DA ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Brezilya’da faaliyet gösterdiği iddia edilen şirketin aslında Bursa’da kurulduğu ve İstanbul’da da bir ofisinin bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin, havale edilen parayı Kadıköy’deki bir banka şubesinden çektikleri tespit edildi.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin parayı bir çantaya doldurarak farklı adreslere gittikleri belirlendi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Güvenlik kamera görüntülerinin takibi sonucu Bursa’da düzenlenen operasyonda şüpheliler E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., İ.D. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PARA İADE EDİLDİ
İş insanının ödediği 296 bin 386 dolar ise şüphelilerin tutuklanmasının ardından mahkemeye iade edildi.
Paranın, Filistin’de yaşayan Lübnanlı iş insanına teslim edileceği bildirildi.