GBB Konut başvuru ekranı: GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları için son gün ne zaman?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan GBB Konut, 14 bin konut projesinin 3. etabı için başvuruları 23 Aralık itibarıyla kabul etmeye başladı. Başvuru işlemi, GBB Konut’un belirlediği şartlar ve prosedürler doğrultusunda yapılmaktadır. Peki, GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları için son gün ne zaman?

GBB Konut başvuru ekranı: GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları için son gün ne zaman? - 1

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi çerçevesinde, Güneyşehir 3. Etap başvurularını almaya başladı.

Bu proje, şehirdeki konut ihtiyacını karşılamayı ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunmayı hedefliyor. Başvuru süreci kapsamında, 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru kabul edilecek.

GBB KONUT BAŞVURU EKRANI

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GBB Konut başvuru ekranı: GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları için son gün ne zaman? - 2

GBB KONUT BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sonlanacak. Vatandaşlar, başvurularını GBB Konut’un resmi internet sitesi www.gbbkonut.com.tr üzerinden ya da satış ofislerinden gerçekleştirebilecek.

GBB Konut başvuru ekranı: GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları için son gün ne zaman? - 3

İLK 5000 BAŞVURU DEĞERLENDİRİLECEK

Yalnızca ilk 5000 başvurunun değerlendirileceği projede, noter huzurunda çekilecek kurayla 1000 asil ve 1000 yedek hak sahibi belirlenecek.

Hak sahipliği sonuçları, GBB Konut’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

GBB Konut başvuru ekranı: GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları için son gün ne zaman? - 4

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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