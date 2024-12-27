GBB Konut başvuru ekranı: GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları için son gün ne zaman?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan GBB Konut, 14 bin konut projesinin 3. etabı için başvuruları 23 Aralık itibarıyla kabul etmeye başladı. Başvuru işlemi, GBB Konut’un belirlediği şartlar ve prosedürler doğrultusunda yapılmaktadır. Peki, GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları için son gün ne zaman?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi çerçevesinde, Güneyşehir 3. Etap başvurularını almaya başladı.
Bu proje, şehirdeki konut ihtiyacını karşılamayı ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunmayı hedefliyor. Başvuru süreci kapsamında, 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru kabul edilecek.
GBB KONUT BAŞVURU EKRANI