GBB 3. etap başvuruları başladı: GBB Konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

GGB BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi, 18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor. Başvuru sahibi ve eş adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar ise ayrı başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.