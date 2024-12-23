GBB 3. etap başvuruları başladı: GBB Konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
GBB 3. etap başvuru sürecinin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut, 14 bin konut projesi kapsamında Güneyşehir 3. etap başvurularını başlatıyor. Emeklilere özel ödeme koşulları da sunduğu belirtilen proje, kentteki konut ihtiyacını çözmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, GBB Konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru kabul edilecek. Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sona erecek.