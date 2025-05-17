GBB Kuzeyşehir 4. Etap kura çekimi sonuçları: GBB kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) konut kura çekimi tamamlandı. 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Kuzeyşehir 4. Etap kura sonuçları www.gbbkonut.com.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

GBB Kuzeyşehir 4. Etap kura çekimi sonuçları: GBB kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

GBB Konut İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından 14.000 (on dört bin) Konut Projesi Kapsamında üretilecek olan 1.000 (bin) Adet konut satışa sunulmuştu. oter huzurunda yapılacak olan “Konut Alma Hakkı Kurası” çekim işlemleri 16 Mayıs 2025 tarihinde GBB TV youtube kanalında canlı olarak yayınlandı.

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GBB Kuzeyşehir 4. Etap kura çekimi sonuçları: GBB kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GBB Kuzeyşehir 4. Etap kura sonuçları aynı gün erişime açıldı. Sonuçlar, https://www.gbbkonut.com.tr üzerinden sorgulanabilecek. Yapılan açıklamada, "Kuzeyşehir 4. Etap 1000 konut kura çekilişi yayınlandı. Sonuçları gbbkonut.com.tr adresinden sorgulayabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

GBB Kuzeyşehir 4. Etap kura çekimi sonuçları: GBB kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir? - 3

PEŞİNAT BEDELLERİ ÖDEME TARİHİ

Konut satın alma hakkı elde edenlerin 20 Mayıs 2025-10 Haziran 2025 tarihleri arasında peşinat bedellerini GBB Konut hesabına yatırmaları gerekiyor. Aksi durumda hakları yedek hak sahiplerine geçecek. Aylık taksitler 10 Temmuz 2025-20 Temmuz 2025 tarihleri aralığında başlayacak.

GBB Kuzeyşehir 4. Etap kura çekimi sonuçları: GBB kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir? - 4

ÖDEME BİLGİLERİ

Sözleşme imzalama aşamasında daire bedeli için belirlenen peşinat tutarı tahsil edilecek olup, aylık taksitler konut teslim tarihine kadar GBB Konut' un anlaşmalı olduğu bankaya ödenecektir. Geri kalan tutarın tamamı peşin veya banka kredilendirme yöntemi ile banka kredi faizi, kullanılan kredi tutarına eklenerek taksitlendirme yapılacaktır. Banka, BSMV, DASK, sigorta, ekspertiz, noter vb. masraflar ayrıca anlaşmalı bankalar tarafından tahsil edilecek olup, hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaktır.

Daireler tüm hak sahiplerine Konut Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandıktan itibaren (ilgili ödeme planı seçimine göre) 24 (yirmi dört) ay ile 36 (otuz altı) ay arasında teslim edilecektir. (Daha erken de teslim edilebilir)

Tapu teslim aşamasında kalan tutarın tamamının herhangi bir sebeple ödenmemesi (kredi çıkmaması gibi vb.) durumunda GBB Konut A.Ş. sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecektir. Katma Değer Vergisi hariç daire bedeli üzerinden %2 oranında cezai kesinti ve ayrıca KDV tahsili uygulanacaktır. Hak Sahibinin ödemiş olduğu toplam tutar üzerinden cezai kesinti yapıldıktan sonra kalan tutar 90 gün içerisinde hak sabine ödenecektir.

Konutların tesliminin söz konusu tarihlerden önce yapılması halinde borcun tamamının ödenmesi ile daire ve tapu teslimi yapılacaktır.

Konutların alternatifli satış fiyat ve koşulları ile ilgili bilgi GBB Konut web sayfası (www.gbbkonut.com.tr) aracılığıyla yayınlanmıştır.

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