GBB Kuzeyşehir 4. Etap kura çekimi sonuçları: GBB kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir?

ÖDEME BİLGİLERİ

Sözleşme imzalama aşamasında daire bedeli için belirlenen peşinat tutarı tahsil edilecek olup, aylık taksitler konut teslim tarihine kadar GBB Konut' un anlaşmalı olduğu bankaya ödenecektir. Geri kalan tutarın tamamı peşin veya banka kredilendirme yöntemi ile banka kredi faizi, kullanılan kredi tutarına eklenerek taksitlendirme yapılacaktır. Banka, BSMV, DASK, sigorta, ekspertiz, noter vb. masraflar ayrıca anlaşmalı bankalar tarafından tahsil edilecek olup, hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaktır.



Daireler tüm hak sahiplerine Konut Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandıktan itibaren (ilgili ödeme planı seçimine göre) 24 (yirmi dört) ay ile 36 (otuz altı) ay arasında teslim edilecektir. (Daha erken de teslim edilebilir)



Tapu teslim aşamasında kalan tutarın tamamının herhangi bir sebeple ödenmemesi (kredi çıkmaması gibi vb.) durumunda GBB Konut A.Ş. sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecektir. Katma Değer Vergisi hariç daire bedeli üzerinden %2 oranında cezai kesinti ve ayrıca KDV tahsili uygulanacaktır. Hak Sahibinin ödemiş olduğu toplam tutar üzerinden cezai kesinti yapıldıktan sonra kalan tutar 90 gün içerisinde hak sabine ödenecektir.



Konutların tesliminin söz konusu tarihlerden önce yapılması halinde borcun tamamının ödenmesi ile daire ve tapu teslimi yapılacaktır.



Konutların alternatifli satış fiyat ve koşulları ile ilgili bilgi GBB Konut web sayfası (www.gbbkonut.com.tr) aracılığıyla yayınlanmıştır.