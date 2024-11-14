Gebze’de 9 işçiyi rehin almıştı: İddianame kabul edildi, 8 ay sonra tahliye oldu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ABD menşeli bir şirketin fabrikasını basıp, üzerinde taşıdığı bomba düzeneği izlenimi verilmiş kablolar ve iki silahla, 9 çalışanı rehin alan İbrahim Yeşil, 8 ay 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Terör bağlantısı tespit edilemeyen Yeşil’in yargılaması tutuksuz sürecek.
Gebze’de İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto için ABD menşeli bir fabrikada işçileri rehin alan İbrahim Yeşil, tahliye edildi.