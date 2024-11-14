Gebze’de 9 işçiyi rehin almıştı: İddianame kabul edildi, 8 ay sonra tahliye oldu

Olay, 1 Şubat günü Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisinde yer alan ABD menşeli şirkete ait fabrikanın ana binasında yaşandı.

Üzerinde sahte bomba düzeneği ve iki tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D., S.K., S.O.Z., T.E. ve V.A.’yı rehin aldı.

İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabı üzerinden hedefinin İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması olarak açıkladı.

Emniyet güçleri ile saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü.

Müzakerelerden sonuç alınmayınca İbrahim Yeşil, rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği sırada özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon için düğmeye basıldı.