Gebze’de 9 işçiyi rehin almıştı: İddianame kabul edildi, 8 ay sonra tahliye oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ABD menşeli bir şirketin fabrikasını basıp, üzerinde taşıdığı bomba düzeneği izlenimi verilmiş kablolar ve iki silahla, 9 çalışanı rehin alan İbrahim Yeşil, 8 ay 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Terör bağlantısı tespit edilemeyen Yeşil’in yargılaması tutuksuz sürecek.

Gebze’de 9 işçiyi rehin almıştı: İddianame kabul edildi, 8 ay sonra tahliye oldu - 1

Gebze’de İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto için ABD menşeli bir fabrikada işçileri rehin alan İbrahim Yeşil, tahliye edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gebze’de 9 işçiyi rehin almıştı: İddianame kabul edildi, 8 ay sonra tahliye oldu - 2

Olay, 1 Şubat günü Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisinde yer alan ABD menşeli şirkete ait fabrikanın ana binasında yaşandı.

Üzerinde sahte bomba düzeneği ve iki tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D., S.K., S.O.Z., T.E. ve V.A.’yı rehin aldı.

İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabı üzerinden hedefinin İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması olarak açıkladı.

Emniyet güçleri ile saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü.

Müzakerelerden sonuç alınmayınca İbrahim Yeşil, rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği sırada özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon için düğmeye basıldı.

Gebze’de 9 işçiyi rehin almıştı: İddianame kabul edildi, 8 ay sonra tahliye oldu - 3

Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan yakalanırken, rehineler de kurtarıldı.

Gözaltına alınan İbrahim Yeşil, tutuklanırken, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen A.K. ile U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Yeşil’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunamadı.

Gebze’de 9 işçiyi rehin almıştı: İddianame kabul edildi, 8 ay sonra tahliye oldu - 4

Cumhuriyet savcılığı Yeşil hakkında, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarından iddianame hazırladı.

İddianame, Gebze Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

15 Ekim’de duruşmaya çıkan Yeşil, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER