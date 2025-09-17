Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı
Gebze'de hızlı gittiği için uyardığı sürücü Ozan Canyürek tarafından çocuklarının gözü önünde tokatlanan baba Ö.K., olay anını anlattı.
Türkiye'nin gündemine oturan Gebze'deki olayın yankıları sürüyor.
Olay, 15 Eylül'de saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Kızı ve oğlunu okula götüren Ö.K., çocuklarıyla yürürken yanlarından hızla geçen cipin sürücüsü Ozan Canyürek'e tepki gösterdi.
Bunun üzerine geri manevra yapan Canyürek, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.
Daha sonra aracına binen Ozan Canyürek, bölgeden ayrıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olay, infial yarattı.
Gözaltına alınan Ozan Canyürek, tutuklandı. Ozan Canyürek'in saldırdığı baba ise ilk kez konuştu.