Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı

"BOĞAZIMA DOĞRU BASTIRMAYA BAŞLADI"

Saldırganın yanına geldiğinde "Bak, yoldayım. Yoldan çocuklar geçiyor. Bu hızla geliyorsunuz, tehlikeye sokuyorsunuz. Çocuklara çarpacaksınız." dediğini anlatan Ö.K., şöyle devam etti:

"O sırada kardeşi, elime vurup, elimi aşağı indirdi. Bunun üzerine sürücü hızlıca aracının kapısını açtı. Kapı neredeyse bana çarpıyordu. Arabadan iner inmez, 'Hayırdır? Sen nesin lan' diyerek yüzüme elini uzattı. Parmaklarıyla boğazıma, bademciklerime doğru bastırmaya başladı. Bense hiçbir şekilde ileri geri, argo ya da rencide edici bir söz söylemedim.

O sırada bana, 'Ağzını burnunu kırarım' gibi tehditler savuruyordu. Çocukların yanında olduğunu umursamadan sürekli küfürlü ve argo konuşuyordu. Sürekli üzerime geliyor, eliyle temas ediyordu. Bense çocuğumun elini bırakmadım. Çünkü çocuk korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu. Elinin titrediğini gördüm. Diğer çocuğum da panik halinde sağa sola koşuşturuyordu. Bir gözüm onlarda, bir gözüm karşımdakindeydi. Kendimi değil, çocuklarımı düşündüm.

"SÜREKLİ ALTTAN ALDIM Kİ DEFOLUP GİTSİNLER"

Sürekli alttan aldım ki defolup gitsinler, başımdan uzaklaşsınlar. Ama o hiç aldırmadan, 'Benden özür dileyeceksin' dedi. Ben de 'Hatalı ben değilim ki senden özür dileyeyim. Ama özür dilemek suç değil, dilerim' dedim. 'Sadece hızlı gitmemen gerektiğini söylüyorum' dedim. O ise 'Sana ne lan, özür dileyeceksin' diye diretince, bakışlarından ve tavırlarından bana vuracağını anladım. Çünkü eli sürekli omzumda ya da kafamda, beni sabit tutmaya çalışıyordu."