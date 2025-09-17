Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı

Gebze'de hızlı gittiği için uyardığı sürücü Ozan Canyürek tarafından çocuklarının gözü önünde tokatlanan baba Ö.K., olay anını anlattı.

Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı - 1

Türkiye'nin gündemine oturan Gebze'deki olayın yankıları sürüyor.

Olay, 15 Eylül'de saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kızı ve oğlunu okula götüren Ö.K., çocuklarıyla yürürken yanlarından hızla geçen cipin sürücüsü Ozan Canyürek'e tepki gösterdi.

Bunun üzerine geri manevra yapan Canyürek, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.

Daha sonra aracına binen Ozan Canyürek, bölgeden ayrıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olay, infial yarattı.

Gözaltına alınan Ozan Canyürek, tutuklandı. Ozan Canyürek'in saldırdığı baba ise ilk kez konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı - 2

GÖRÜNTÜLERDEKİ BABA İLK KEZ KONUŞTU

Olay anını anlatan Ö.K. isimli baba, "O sırada çocuğum elimdeydi, diğer çocuğum da yanımda geliyordu. Ben çocukları kenara çektim. Kenara çekerken yolun kenarında diğer araçların yüzünden kendimi kaldırıma bile atamadım. O fırsatı bulamadım. Çünkü araç çok hızlı bir şekilde gelip, bir anda yanımızdan geçti." dedi.

Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı - 3

"YAVAŞ ÇOCUKLAR VAR" DEDİM

Aracın geçişi sırasında "Yavaş, çocuklar var." dediğini anlatan Ö.K., "Hiç aldırmadan aynı süratle geçti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra tekrar aynı hızla geriye dönüp yanımıza geldi. Camını açıp, 'Ne var lan?' dedi. Ben de 'Yavaş git, çocuklar var' dedim. Bunun üzerine, 'Sana mı soracağım? Sen ne karışıyorsun benim araba kullanmama? Sen kimsin, hayırdır? Derdin ne?' diyerek çıkışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

O esnada arka taraftan koşarak başka bir kişinin geldiğini anlatan Ö.K., bu kişinin saldırganın kardeşi olduğunu sonradan öğrendiğini anlattı.

Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı - 4

"BOĞAZIMA DOĞRU BASTIRMAYA BAŞLADI"

Saldırganın yanına geldiğinde "Bak, yoldayım. Yoldan çocuklar geçiyor. Bu hızla geliyorsunuz, tehlikeye sokuyorsunuz. Çocuklara çarpacaksınız." dediğini anlatan Ö.K., şöyle devam etti:

"O sırada kardeşi, elime vurup, elimi aşağı indirdi. Bunun üzerine sürücü hızlıca aracının kapısını açtı. Kapı neredeyse bana çarpıyordu. Arabadan iner inmez, 'Hayırdır? Sen nesin lan' diyerek yüzüme elini uzattı. Parmaklarıyla boğazıma, bademciklerime doğru bastırmaya başladı. Bense hiçbir şekilde ileri geri, argo ya da rencide edici bir söz söylemedim.

O sırada bana, 'Ağzını burnunu kırarım' gibi tehditler savuruyordu. Çocukların yanında olduğunu umursamadan sürekli küfürlü ve argo konuşuyordu. Sürekli üzerime geliyor, eliyle temas ediyordu. Bense çocuğumun elini bırakmadım. Çünkü çocuk korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu. Elinin titrediğini gördüm. Diğer çocuğum da panik halinde sağa sola koşuşturuyordu. Bir gözüm onlarda, bir gözüm karşımdakindeydi. Kendimi değil, çocuklarımı düşündüm.

"SÜREKLİ ALTTAN ALDIM Kİ DEFOLUP GİTSİNLER"

Sürekli alttan aldım ki defolup gitsinler, başımdan uzaklaşsınlar. Ama o hiç aldırmadan, 'Benden özür dileyeceksin' dedi. Ben de 'Hatalı ben değilim ki senden özür dileyeyim. Ama özür dilemek suç değil, dilerim' dedim. 'Sadece hızlı gitmemen gerektiğini söylüyorum' dedim. O ise 'Sana ne lan, özür dileyeceksin' diye diretince, bakışlarından ve tavırlarından bana vuracağını anladım. Çünkü eli sürekli omzumda ya da kafamda, beni sabit tutmaya çalışıyordu."

Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı - 5

"ÇOCUKLARIMIN YANINDA KÜFÜR ETMEDİM"

Saldırgandan özür dilediğini anlatan baba, "Özrü kabul ettikten sonra kendini tatmin etmiş gibi bir tavırla bana tokat attı. Ben de 'Sen ne yapıyorsun?' dedim. O ise küfrederek, 'Yürü git lan' dedi. O sırada çocuğumun elini bırakmamıştım. Diğer çocuğum zaten korkmuştu. Hemen oradan uzaklaştık." ifadelerini kullandı.

Saldırgana karşılık vermediğini, çocuklarının yanında küfür etmediğini söyleyen Ö.K., "Arabada birisi olması veya benim annesine küfür etmem kesinlikle yalan." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Ö.K., "Normalde çocuklarımı her gün bahçeye indiririm, mahalle arkadaşlarıyla oynarlar. Şimdiyse balkondan bakıyor, arkadaşları, 'Hadi gel oynayalım' diye çağırsa bile gitmiyor. Dışarı çıkmak için can atan çocuğum, okuldan gelince sessizce koltukta oturuyor." dedi.

Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı - 6

Çocuklarının küsmüş gibi boş baktığını söyleyen Ö.K., "Geceleri uykusundan uyanıp yatağın içinde korkmuş bir şekilde oturuyor, etrafı izliyor. Sanki evin içinde bir şey varmış gibi davranıyor. Sürekli, 'Abi bize neden vurdu? Biz bir şey yapmadık. Neden geri geldi? Neden sana vurdu? Neden küfretti' diye sorular soruyor." şeklinde konuştu.
Kendi psikolojisinin de iyi olmadığını anlatan Ö.K., şöyle devam etti:

"İşçi olduğum için işe gitmek zorundayım. Kendime zaman ayırmak, kafamı dağıtmak isterim ama mecburen çalışmak zorundayım. Böyle insanların sorumsuz davranışları yüzünden ne çocuklarımın psikolojisi kaldı ne de bende huzur kaldı."

Gebze'de çocuklarının yanında tokat atılan baba ilk kez konuştu: Olay anını anlattı - 7

İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen O.C.'nin Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi, Dolayoba Caddesi üzerindeki iş yeri dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Saldırıda yaralanan kimse olmazken, iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER