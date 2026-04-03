Gebze'de çöken binaya ikinci rapor. Yıkımın sebebi metro inşaatı mı?
03.04.2026 10:27
NTV - Haber Merkezi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen sene yıkılan ve 4 kişiye mezar olan binanın bilim kurulu tarafından hazırlanan ikinci raporunda yıkımın bölgedeki metro inşaatıyla ilgili olmadığı kanaatine varıldı.
Gebze'de aynı aileden dört kişinin öldüğü, bir kişinin ise yaralı kurtulduğu çöken 7 katlı binaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Yerel bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bilim Kurulu da ikinci bir rapor hazırladı.
ÇÖKMENİN NEDENİ NE?
Raporda çökmenin, binanın bulunduğu zayıf zemin koşulları ve yapıdaki imalat kusurlarından kaynaklandığı ifade edildi.
Yer altı su seviyelerinin zemin içinde zamanla boşluklar oluşturduğu, bu sürecin temel altındaki taşıyıcı zemini zayıflattığı belirtildi.
Ayrıca yapıdaki bazı beton dayanım değerlerinin binanın projesinde öngörülen seviyelerin altında kaldığı da raporda yer aldı.
YAKININDA METRON İNŞAATI VARDI
Bölgedeki metro inşaatıyla ilgili analizler de paylaşıldı.
Metro inşaatı süresince ölçülen toplam zemin hareketinin azami 5 santimetre seviyesinde kaldığı ve bu değerin bina altında aniden oluşan büyük ölçekli boşluğu açıklayacak nitelikte olmadığı vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı Arslan Apartmanı, geçen yıl 29 Ekim sabahı çökmüştü.
Baba Levent, anne Emine Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur hayatını kaybetmiş, aynı aileden 18 yaşındaki Dilara Bilir ise saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.
2012'de ruhsatı verilen binadaki çökmeden yıkılmadan bir gün önce dikkat çekmiş ve bina sahibi tarafından kolonlar incelenmişti.
YIKILAN BİNANIN TAPU KAYDI
175 metrekare tapu alanı olan binanın niteliği "7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası" olarak tescil edilmiş.
Kat mülkiyetli olan binada 4 bağımsız bölüm bulunurken, zemin katta "Bodrum Kat Depolu Zemin Kat Ve Asma Katlı İşyeri", 1 ve 2'nci kat mesken dubleks, 3 ve 4'üncü kat dubleks mesken, 5'inci kat çatı arası piyesli mesken olarak kullanılıyordu.
Zemin katında eczane bulunan binada aynı yerde 2014 yılında bir kebapçı olduğu belirlenmişti.