Gebze'de film gibi olay. Kaçırıp hastanelik ettiler, polise şikayet etmesin diye refakatçi gibi 12 gün başında beklediler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçırıldıktan sonra darp sonucu hastaneye kaldırılan K.T., şüpheli tarafından hastanede 12 gün boyunda rehin alındı. Olayın polise anlatılmaması için hastanın başında refakatçi gibi bekleyen şüpheliler, hasta taburcu olduktan sonra binlerce lirasını gasp etti.