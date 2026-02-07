Gebze'de film gibi olay. Kaçırıp hastanelik ettiler, polise şikayet etmesin diye refakatçi gibi 12 gün başında beklediler
07.02.2026 12:29
İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçırıldıktan sonra darp sonucu hastaneye kaldırılan K.T., şüpheli tarafından hastanede 12 gün boyunda rehin alındı. Olayın polise anlatılmaması için hastanın başında refakatçi gibi bekleyen şüpheliler, hasta taburcu olduktan sonra binlerce lirasını gasp etti.
Gebze'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı.
K.T. isimli kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak Mollafenari Köyü’nde alıkonuldu.
Darp sonucu şüpheliler tarafından 25 Aralık 2025’te Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılan K.T.’nin burada 12 gün yatılı tedavi gördüğü, sağ gözünden ameliyat edildiği öğrenildi.
Mağdurun hastanede kaldığı süre boyunca polise gerçekleri anlatmaması ve kaçmaması amacıyla şüpheliler tarafından başında refakatçi olarak beklenildiği öğrenildi.
5 Ocak'ta taburcu edilmesinin ardından hastanın şüpheliler tarafından yeniden alıkonulmaya devam edildiği tespit edildi.
487 BİN LİRA FİDYE
9 Ocak tarihinde müştekinin annesi F.T.’nin banka hesabından şüphelilerin hesabına 487 bin TL para aktarılması suretiyle yağma gerçekleştiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 19 şüpheli, "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
10 TUTUKLAMA VE 4 ADLİ KONTROL
Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 10 şüpheli hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın sürdüğü bildirildi.