Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir hayvan rehabilitasyon merkezinde çöp torbaları içinde çok sayıda kedi ve köpek ölü olarak bulundu. Hayvanların zehirli iğneyle öldüğü iddia edildi. Gebze Belediyesi, olayın ilgililerinin açığa alındığını bildirdi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız.” açıklamasını yaptı.
Kocaeli’de bir rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddia edildi.
Pelitli Mahallesi’nde bulunan Gebze Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni bugün ziyaret eden bir kişi, geçen çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti.
Etrafı gezen kişi, merkezin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi.
30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddia edildi.