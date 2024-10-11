Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir hayvan rehabilitasyon merkezinde çöp torbaları içinde çok sayıda kedi ve köpek ölü olarak bulundu. Hayvanların zehirli iğneyle öldüğü iddia edildi. Gebze Belediyesi, olayın ilgililerinin açığa alındığını bildirdi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız.” açıklamasını yaptı.

Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı - 1

Kocaeli’de bir rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddia edildi.

Pelitli Mahallesi’nde bulunan Gebze Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni bugün ziyaret eden bir kişi, geçen çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti.

Etrafı gezen kişi, merkezin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi.

30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddia edildi.

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Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı - 2

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberi alan hayvanseverler ve belediye yetkilileri de merkeze gitti.

Bölgeye giden CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediyesi'ni konuyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

Çiler, “Bunun Gebze'ye yakışmadığını, bir vahşet olduğunu düşünenlerdenim. Yetkililerin en acil şekilde çıkıp açıklama yapması lazım.” dedi.

Yaşanan ölümlere ilişkin Kocaeli Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Valilik, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı - 3

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI: GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ, YETKİLİLER AÇIĞA ALINDI

Konuya ilişkin Gebze Belediyesi’nden de bir açıklama geldi. Belediye açıklamada, ilgili yetkililerin açığa alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, görüntülerdeki köpeklerin 16’sının cansız olarak sokaklardan toplandığı, 3 köpeğin ilçede meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını yitirdiği, 10 köpeğin ise çeşitli hastalıklardan dolayı öldüğü belirtildi.

Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı - 4

Açıklamada, “Kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir.” denildi.

Görüntülerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan belediye, can kayıplara ilişkin tutanakların, ilgili birimlere teslim edildiğini de bildirdi.

Açıklamada, “Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır.” denildi.

Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı - 5

BELEDİYE BAŞKANI: HERKESE HESABINI SORACAĞIZ

Hayvanların çöp poşetleri içinde ölü olarak bulunması sosyal medyada gündem oldu.

Olaya ilişkin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bir açıklama yaptı.

Başkan Büyükgöz, “Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm.” dedi.

Büyükgöz, sokaklardan cansız olarak toplanan ve tedaviye cevap vermeyip ölen hayvanların uygun usullerde gömdüklerini söyledi.

“Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız.” diyen başkan Büyükgöz, kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ifade etti.
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