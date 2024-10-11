Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı

BELEDİYE BAŞKANI: HERKESE HESABINI SORACAĞIZ

Hayvanların çöp poşetleri içinde ölü olarak bulunması sosyal medyada gündem oldu.

Olaya ilişkin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bir açıklama yaptı.

Başkan Büyükgöz, “Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm.” dedi.

Büyükgöz, sokaklardan cansız olarak toplanan ve tedaviye cevap vermeyip ölen hayvanların uygun usullerde gömdüklerini söyledi.

“Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız.” diyen başkan Büyükgöz, kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ifade etti.