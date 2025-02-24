Gebze’de rehine krizi: Restorandakileri rehin aldı, ortağını öldürdü!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Resul Türk, ortağı Mehmet Günaydın'ı birlikte işlettikleri lokantada pompalı tüfekle vurup rehin aldı. Saldırgan özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınırken, Günaydın’ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi. Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın’ı tüfekle vurup, rehin aldı. Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi.