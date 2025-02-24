Gebze’de rehine krizi: Restorandakileri rehin aldı, ortağını öldürdü!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Resul Türk, ortağı Mehmet Günaydın'ı birlikte işlettikleri lokantada pompalı tüfekle vurup rehin aldı. Saldırgan özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınırken, Günaydın’ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gebze’de rehine krizi: Restorandakileri rehin aldı, ortağını öldürdü! - 1

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle Mehmet Günaydın ile birlikte işlettikleri lokantaya girdi. Burada Türk, alacağı olduğunu öne sürdüğü ortağı Günaydın’ı tüfekle vurup, rehin aldı. Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi.

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Gebze’de rehine krizi: Restorandakileri rehin aldı, ortağını öldürdü! - 2

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Günaydın’ın kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Resul Türk, bu talebi reddetti. 

Gebze’de rehine krizi: Restorandakileri rehin aldı, ortağını öldürdü! - 3

Lokantaya kimsenin girmesine izin vermeyen şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Mehmet Günaydın'ın yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Resul Türk, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Gebze’de rehine krizi: Restorandakileri rehin aldı, ortağını öldürdü! - 4

Resul Türk ile Mehmet Günaydın arasında alacak meselesi nedeniyle bir aydır husumet olduğu belirtildi.

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