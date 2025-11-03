Gebze'de yeni çökme tehlikesi var mı? Binden fazla bina saniye saniye izleniyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede incelemeler sürüyor. Bölgede binin üzerindeki binada tarama yapılıyor.

Gebze'de yeni çökme tehlikesi var mı? Binden fazla bina saniye saniye izleniyor - 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken yedi katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin tarama çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından önceki gün başlatılan enkaz kaldırma çalışması ise devam ediyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi desteğiyle molozları hafriyat kamyonuna yüklerken, toz oluşmaması için de tankerle sulama yapılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gebze'de yeni çökme tehlikesi var mı? Binden fazla bina saniye saniye izleniyor - 2

ZEMİNDE ÖLÇÜM YAPILIYOR

Uzman ekipler de belirli periyotlar halinde cihazlarla zeminde ölçüm gerçekleştiriyor.

Bölgede 27 kamu kurum ve kuruluşundan 427 personel 120 araçla çalışma yapıyor.

Faaliyetlere altı üniversite ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden 40'ın üzerinde araştırmacı katılıyor.

Gebze'de yeni çökme tehlikesi var mı? Binden fazla bina saniye saniye izleniyor - 3

Ekiplerin, bölgede 500 metreye kadar alanda binin üzerindeki binada taraması devam ediyor.

Jeoradar ile yapıların röntgeni çekiliyor.

Jeodezik ölçüm cihazıyla binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler belirli aralıkla ölçülüp rapor ediliyor.

Vali İlhami Aktaş da bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Gebze'de yeni çökme tehlikesi var mı? Binden fazla bina saniye saniye izleniyor - 4

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir yaşamını yitirmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER