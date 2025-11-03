Gebze'de yeni çökme tehlikesi var mı? Binden fazla bina saniye saniye izleniyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken yedi katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin tarama çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından önceki gün başlatılan enkaz kaldırma çalışması ise devam ediyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi desteğiyle molozları hafriyat kamyonuna yüklerken, toz oluşmaması için de tankerle sulama yapılıyor.