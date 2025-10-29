Gebze'de yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

DÜN KOLONLAR İNCELENMİŞ

Eşine herhangi bir sıkıntı olmadığının söylendiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"- Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor.

- Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor.

"- Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar; bilmiyorum. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık."