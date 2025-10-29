Gebze'de yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın 2012 yılında ruhsat verildiği belirlendi. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmezken dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yedi katlı bina sabah saatlerinde çöktü.
Bina çöktüğü sırada içeride beş kişilik bir aile bulunuyordu.
Olay yerine sevk edilen ekipler, aileye ulaşmak için çalışmalara başladı.
Binanın neden çöktüğü ise araştırılıyor.
Zemin kattaki eczanenin kiracısı, dün çekilen fotoğrafları gazetecilerle paylaştı.