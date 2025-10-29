Gebze'de yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Gebze'de çöken binanın 2012 yılında ruhsat verildiği belirlendi. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmezken dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yedi katlı bina sabah saatlerinde çöktü.

Bina çöktüğü sırada içeride beş kişilik bir aile bulunuyordu.

Olay yerine sevk edilen ekipler, aileye ulaşmak için çalışmalara başladı.

Binanın neden çöktüğü ise araştırılıyor.

Zemin kattaki eczanenin kiracısı, dün çekilen fotoğrafları gazetecilerle paylaştı.

DÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Binanın neden çöktüğü yapılacak inceleme sonunda netleşecek.

Binanın zemin katında bulunan eczanenin kiracısı Uğur Aydın, gazetecilere dün çektiği fotoğrafları gösterdi.

Dün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirten Aydın, "Ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Telefonlara bakacak durumda da değildim. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu da bildirmişler. Ama kime, nasıl bildirdiğini ona sorun. Ben bilgi sahibi değilim." dedi.

DÜN KOLONLAR İNCELENMİŞ

Eşine herhangi bir sıkıntı olmadığının söylendiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"- Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor.

- Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor.

"- Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar; bilmiyorum. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık."

YIKILAN BİNANIN TAPU KAYDI

175 metrekare tapu alanı olan binanın niteliği "7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası" olarak tescil edilmiş.

Kat mülkiyetli olan binada 4 bağımsız bölüm bulunurken, zemin katta "Bodrum Kat Depolu Zemin Kat Ve Asma Katlı İşyeri", 1 ve 2'nci kat mesken dubleks, 3 ve 4'üncü kat dubleks mesken, 5'inci kat çatı arası piyesli mesken olarak kullanılıyordu.

Bugün zemin katında eczane bulunan binada aynı yerde 2014 yılında bir kebapçı olduğu belirlendi.

BİNAYA 2012 YILINDA RUHSAT VERİLMİŞ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 2012'de ruhsat, 2013 yılında ise iskan aldığını dile getirip "Binanın bir yıllık bir inşaat süresi var. Üç dubleks daire ve altında eczane var." dedi.

"SOL TARAF ÇÖKMÜŞ"

ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak, NTV canlı yayınında olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altunorak, binanın sol tarafında bir çökme olduğunu ve o çökmeden dolayı binanın yıkıldığını dile getirdi.

Kolon ve kirişlerin ayakta durduğunu anlatan Altunorak, "Bir katın düzgün yapılmadığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı bina yıkılmış. Yerdeki çökmeden dolayı yıkılsaydı. Görüntü böyle olmazdı." dedi.

"BİNALARIMIZA İŞARET YAPIŞTIRDILAR"

Yıkılan binanın yan binasında oturan Hasan Durubaba, yıkım ve sonrasında yaşananları anlattı.

Durubaba, "Sabah namazına kalktığımızda yan binanın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı." dedi.

Bölgede metro inşaatı olduğundan söz eden Durubaba, "Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar." ifadelerini kullandı.

