Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında

İstanbul Sancaktepe’de ellerindeki otomatik silahlar ve kar maskeleriyle girdikleri kuyumcudan 3 kilogram altın çalan soyguncular, film gibi bir operasyonla Gebze’de yakalandı. 11 şüphelinin yakalandığı anlar MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları 2 adet otomatik silah da ele geçirildi. Şüphelilerin lideri olduğu öne sürülen Cihan S.I’nın 1 yıl önce vurulduğu bir olayda sakat kaldığı için soygun sırasında araçtan inmediği öğrenildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında - 1

İstanbul’da kar maskeleriyle kuyumcu soyan hırsızlar Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sancaktepe’deki Ankara Caddesi’nde 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, maskeli 3 şüpheli, kuyumcu önüne geldi.

Ellerinde otomatik silah bulunan soyguncular, kuyumcuya girdikten sonra kahvaltı eden işletme sahiplerini etkisiz hale getirmiş, ardından da yaklaşık 3 kilogram altını yanlarında getirdikleri poşetlere koydu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında - 2

Bu sırada kuyumcu Nurettin Mengühan ile aralarında arbede çıkan soyguncular silahla ateş etti.

Silahlı saldırıya kuyumcunun oğlu Özgür Mengühan’ın karşılık vermesi üzerine dükkan sahibi Nurettin Mengühan bacağından vurularak yaralandı.

Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında - 3

Olayın ardından İstanbul polisi alarma geçti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, polis 300 kilometrelik yol boyuncu güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin olay yerine geldikleri kiralık otomobilin izini sürdü.

Otomobilin Kocaeli sınırları içinde ormanlık alanda terk edildiği tespit edildi.

Otomobilde yapılan incelemede arka camının kırık ve araçta bazı kan lekelerinin olduğu da belirlendi.

Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında - 4

GEBZE’DE FİLM GİBİ OPERASYON

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin başka bir araçla kaçmaya devam ettiğini belirledi.

Şüphelilerin kullandığı otomobilin izi soygundan 1 gün sonra Gebze’de bulundu.

Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında - 5

Bir bankamatiğin önünde duran araca polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Otomobilde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polisin yaptığı film gibi operasyon MOBESE kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında - 6

BAĞ EVİNE BASKIN

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından polis bu kez Kocaeli’nde bir bağ evine baskın yaptı; 5 kişi yakalandı.

Bağ evinde yapılan aramada olayda kullandığı tespit edilen 2 adet otomatik silah ele geçirildi.

Şüphelilere ait sahte pasaportla olayda kullandıkları otomobili kiralayıp teslim eden yabancı uyruklu 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11’e yükseldi.
Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında - 7

SAKAT HALDE SOYGUNA KATILDI

Sorguları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen Cihan S.I’nın 1 yıl önce başka bir olayda bacağından vurulduğu ve güçlükle yürüdüğü tespit edildi.

Kuyumcu soygununa gelen şüpheliler arasında bulunduğu öğrenilen Cihan S.I’nın bu nedenle otomobilde beklediği öğrenildi.
Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında - 8

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin gasp ettikleri altınları bir başka arkadaşlarına verdiklerini söylediği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan, poliste daha önceden çlok sayıda suç kaydı olan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
DAHA FAZLA GÖSTER