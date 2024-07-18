Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında

Olayın ardından İstanbul polisi alarma geçti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, polis 300 kilometrelik yol boyuncu güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin olay yerine geldikleri kiralık otomobilin izini sürdü.

Otomobilin Kocaeli sınırları içinde ormanlık alanda terk edildiği tespit edildi.

Otomobilde yapılan incelemede arka camının kırık ve araçta bazı kan lekelerinin olduğu da belirlendi.