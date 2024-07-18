Gebze’de film gibi operasyon: Otomatik silahlı soygunculara gözaltı anları MOBESE kamerasında
İstanbul Sancaktepe’de ellerindeki otomatik silahlar ve kar maskeleriyle girdikleri kuyumcudan 3 kilogram altın çalan soyguncular, film gibi bir operasyonla Gebze’de yakalandı. 11 şüphelinin yakalandığı anlar MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları 2 adet otomatik silah da ele geçirildi. Şüphelilerin lideri olduğu öne sürülen Cihan S.I’nın 1 yıl önce vurulduğu bir olayda sakat kaldığı için soygun sırasında araçtan inmediği öğrenildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da kar maskeleriyle kuyumcu soyan hırsızlar Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sancaktepe’deki Ankara Caddesi’nde 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, maskeli 3 şüpheli, kuyumcu önüne geldi.
Ellerinde otomatik silah bulunan soyguncular, kuyumcuya girdikten sonra kahvaltı eden işletme sahiplerini etkisiz hale getirmiş, ardından da yaklaşık 3 kilogram altını yanlarında getirdikleri poşetlere koydu.