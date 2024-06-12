Gebze'deki palet fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 1

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 2

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 3

AKARYAKIT İSTASYONUNA SIÇRAMA İHTİMALİ

Fabrikaya ulaşan 45 itfaiye aracı ve 124 personel, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 4

Ekipler, alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 5

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 6

Fabrikadan yükselen dumanların ilçenin farklı noktalarından görülürken, ekipler fabrikada soğutma çalışması yapıyor.

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 7

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gebze ilçesindeki yangına AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 8

Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten Yavuz, "Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiyelerimizin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Emeği geçen ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 9
Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 10
Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 11
Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 12
Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 13
Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 14
Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 15
Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 16
Gebze'deki palet fabrikasında yangın - 17
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