Gece 02.00'de deprem oluyor diye uyandılar: "Yer yerinden oynadı"
Konya'da gece 02.00'de meydana gelen doğalgaz patlaması bir apartmanda büyük hasara yol açtı. Biri ağır 12 kişinin yaralandığı patlama, mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı.
Konya'da bir binada gece saatlerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlamada biri ağır, 12 kişi yaralandı.
Binada gerçekleşen patlamanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.
Büyük hasar alan binanın bulunduğu mahallenin sakinleri, deprem olduğunu sanarak uyandıklarını belirterek, "Bir anda patlamayla sanki yer yerinden oynadı." dedi.