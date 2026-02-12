Gece 7 saat boyunca elektrik olmayacak! İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi (13 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi)
12.02.2026 11:01
Son Güncelleme: 12.02.2026 11:28
Deniz Ogan
İstanbul Avrupa Yakası sakinleri gece yarısından itibaren elektrik kesintileri yaşayacak. BEDAŞ tarafından yapılan programa göre şebeke yenileme, yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle 13 Şubat Cuma günü tam 23 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı mahallelerde gece başlayacak olan 7 saatlik kesintiler, sabaha kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte ilçe ilçe mahalle mahalle elektrik kesintisi programı.
iStockPhoto
Arnavutköy, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde bu gece yarısı itibarıyla elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde ise yarın sabah başlayacak olan kesintiler 9 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 13 Şubat 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;
