Gece avlanıyor, sabah alıcıyla buluşuyor: Fiyatı 2 bin TL'ye kadar çıkıyor
İzmir'de amatör balıkçıların gece boyunca tuttuğu deniz ürünleri, sabahın erken saatlerinde mezatla balık severlerle buluşuyor. Aracısız alışverişin hem tazelik hem de lezzet açısından daha avantajlı olduğunu belirten vatandaşlar, doğrudan satış yöntemi sayesinde sofralara daha iyi ürünler geldiğini vurguluyor.
Ege Denizi'nin serin sularına açılan amatör balıkçılar, gece boyunca süren zorlu avın ardından tuttukları balıkları Mavişehir Sahili'ndeki balıkçı barınağına getiriyor. Yaklaşık 70 tekneden oluşan Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçıları tarafından avlanan balıklar, barınakta türlerine göre ayrılıyor. Önce toptan satışa sunulan balıklar, burada alıcılarını bulamazsa mezat alanına taşınıyor.