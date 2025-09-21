Gece avlanıyor, sabah alıcıyla buluşuyor: Fiyatı 2 bin TL'ye kadar çıkıyor

Taze balık almak için mezata geldiğini belirten Tuba Yılmaz ise, "Biz devamlı geliyoruz. Burada da bakarsanız aslında, çipura, levrek, kefal gibi balıklar ağırlıklı olarak bulunuyor. Barbun ve istavrit de oluyor; ama sardalya falan çok bulunmuyor. Biz daha çok çipura ve levrek için geliyoruz. Taze oluyor, uygun fiyatlı oluyor. Burası balıkçı kooperatifi. Burada deniz balığı var. Pazarda deniz balığı bulamazsınız. Her ne kadar yazsalar da çok inandırıcı gelmiyor. Şuradaki levreklere dikkat ettiyseniz solungaçları hareket ediyor. Balıklar canlı yani. Taze ve ilk elden almış oluyoruz" şeklinde konuştu.



Mezat için Manisa'dan gelen Hasan Yöyen de "Manisa'da tabii deniz balıkları pek nadir bulunuyor. Buradaki fiyatların, orada gördüğüm kadarıyla daha uygun olduğunu düşündüm. Bu nedenle buraya, bu olayı tatmak için geldik. Ben, genel olarak tabii aile için alacağım. Öyle çok miktarda değil. Levrek veya çipurayı tercih ediyorum. Şu anda bakacağız, göreceğiz. Manisa'daki fiyatlara göre en az yüzde 10-20 daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Taze balık olduğunu söylüyorlar mutlaka öyledir ki herkes buraya rağbet ediyor. Biz de bu nedenle geldik. Ben balığı severim, tüketirim. Ailece de haftanın en az 2-3 günü yeriz" ifadelerini kullandı.



Torunu ve kızı ile mezata katılan Ferhat Gazi ise balıkların taze olduğu için geldiğini ifade ederek torunu için balık alacağını söyledi.