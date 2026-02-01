Gece başlayacak sabaha kadar sürecek! İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saatlik elektrik kesintisi (2 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi)

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaş, bu gece yarısından itibaren elektrik kesintileri yaşayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek. İstanbul'un 21 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri, bazı ilçelerde gece yarısı başlayacak ve sabaha kadar devam edecek. Planlı kesintiler, bazı bölgelerde tam 9 saat boyunca sürecek. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ilçe ilçe 2 Şubat 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.