Gece başlayacak sabaha kadar sürecek! İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saatlik elektrik kesintisi (2 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi)
01.02.2026 09:20
Tuğba Öztürk
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaş, bu gece yarısından itibaren elektrik kesintileri yaşayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek. İstanbul'un 21 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri, bazı ilçelerde gece yarısı başlayacak ve sabaha kadar devam edecek. Planlı kesintiler, bazı bölgelerde tam 9 saat boyunca sürecek. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ilçe ilçe 2 Şubat 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
iStockPhoto
Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer ve Fatih gibi ilçelerde yarın sabahın erken saatleri itibarıyla 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. 2 ilçede bulunan mahallelerde ise bu gece yarısından itibaren başlayacak olan kesintiler 7-8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 2 Şubat 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;
