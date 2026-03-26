Gece gündüz plaka basılıyor. Süre azaldı, uzun kuyruklar oluştu
26.03.2026 17:48
İHA
Standart dışı APP plaka kullanımına yönelik cezaların artırılmasının ardından birçok kentte değişim yoğunluğu devam ediyor. Plaka basım atölyelerinde yoğun mesai sürerken, vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturuyor.
27 Şubat'ta yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması kapsamında araçlarında standartlara aykırı APP plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin lira para cezası uygulanacak, aynı yıl içinde ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya çıkacak. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.
YOĞUNLUK SÜRÜYOR
Düzenlemenin ardından ceza almak istemeyen sürücülerin plaka değiştirme müracaatları devam ediyor. Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası plaka basım atölyesinde de yoğunluk devam ediyor. Talebin yüksek olduğunu dile getiren Oda Başkanı Ahmet Şen, sürenin uzatılmasını beklediklerini belirterek, yoğunluk nedeniyle üretimin sınırlı kapasiteyle sürdürüldüğünü kaydetti. Ayrıca standart dışı plakaların kötüye kullanım riskine dikkat çeken Şen, düzenlemenin bu açıdan önem taşıdığını ifade etti.
Plaka basım sürecinin işleyişini anlatan Ahmet Şen, "Vatandaşımız sırası gelince evrağını ve kimliğini veriyor. İşlem kayıtları yapıldıktan sonra ilk işlem bitmiş oluyor. Sonra basım atölyesine geçiyor. Basım atölyesinde arkadaşlarımız harflerini sıralayarak, üretim yaparak boyahaneye geçiyor. Boyahaneden işi bittikten sonra son işlem olarak mührü basılarak teslim ediyoruz" dedi.
"SÜRENİN UZATILMASINI İSTİYORUZ"
Başkan Ahmet Şen, Mesaiye kalmak şartıyla günlük 900 civarında plaka basımı yaptıklarını söyledi. Sürenin uzatılmasını beklediklerini dile getiren Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü yetişmeyecek, çok talep var. Türkiye genelinde miktarın ne kadar olduğu belli değil. İnşallah uzatılacak diye tahmin ediyoruz. Tehlike yönünden doğrudur. İşte ikiz plaka olarak kullanabiliyorlar veya eylemde kullanabiliyorlar. Kimsenin haberi yokken bakmışsın plakası kopyalanmış. Başka bir yerde eyleme karışabiliyor. Onun için olması gereken bir şey ama bakanımızdan bu sürenin biraz daha uzatılmasını istiyoruz.”
"YOĞUNLUK NEDENİYLE MESAİYE KALIYORLAR"
Üretim kapasitelerini zorladıklarını ifade eden Başkan Şen, "Yoğunluk olduğu için tabii ki bizim de bir üretim kapasitemiz var. Sonuçta mesaiye kalıyorlar yani. Diğer illere bakarak personel sayısının, makine sayısının çok olmasından dolayı üretimi çok yapıyoruz" diye konuştu.
APP PLAKA NEDİR?
APP (Avrupa Press Plaka), standart plaka fontlarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik görünen karakterlerin kullanıldığı, ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olmayan standart dışı plakadır.. Bu plakaların standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.