Gece kulübü dövüş ringine dönüştü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler
İstanbul Taksim'de bir gece kulübünde kız arkadaşına çarptılar diye 3 kişi ile tartışan gencin gözünde bardak patlatıldı. 3 şüpheli tarafından yerde de öldüresiye dövülen gencin sağ gözünde görme yetisini kaybettiği öğrenildi. 3 saldırgan mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Taksim'de gece saatlerinde Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi.
Çift burada eğlenirken 3 arkadaştan biri sigarayla Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından genç ile şüpheli arasında tartışma çıktı.