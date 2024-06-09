Gece kulübü dövüş ringine dönüştü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler

Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde, gencin kendilerine küfrettiği için aralarında kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan bir suç kayıtlı Ömer Ç., 9 suç kayıtlı Osman G. ve 5 suç kaydı olan Erkan Ç. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye “kasten yaralama” suçundan sevk edilen 3 saldırgan adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlenmek amacıyla eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra mekan içerisinde müşteri olarak bulunan üç şüpheli ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu kişilerden birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu dile getirdi.

Mağdur genç, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini dövmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi.