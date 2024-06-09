Gece kulübü dövüş ringine dönüştü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler

İstanbul Taksim'de bir gece kulübünde kız arkadaşına çarptılar diye 3 kişi ile tartışan gencin gözünde bardak patlatıldı. 3 şüpheli tarafından yerde de öldüresiye dövülen gencin sağ gözünde görme yetisini kaybettiği öğrenildi. 3 saldırgan mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gece kulübü dövüş ringine dönüştü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler - 1

Taksim'de gece saatlerinde Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi.

Çift burada eğlenirken 3 arkadaştan biri sigarayla Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından genç ile şüpheli arasında tartışma çıktı.

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Gece kulübü dövüş ringine dönüştü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler - 2

GÖZÜNDE BARDAK PATLATTILAR

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bir şüpheli, gencin gözüne bardakla vurdu.

Bardağın patladığı kavgaya, saldırganın iki arkadaşı kavgaya karışarak yere yatırılan genci dakikalarca öldüresiye dövdüler.

Gece kulübü dövüş ringine dönüştü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler - 3

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Gece kulübü dövüş ringine dönüştü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler - 4

YAKALANDILAR

Yaşanan olayla ilgili gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, gencin ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucu saldırgan şahıslardan gencin gözüne bardakla vuran kişinin Ömer Ç. (25), yerde dövenlerin ise Osman G. (25) ve Erkan Ç. (22) olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda şüpheliler, Hacıahmet Parkı'nda yakalandı.

Gece kulübü dövüş ringine dönüştü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler - 5

Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde, gencin kendilerine küfrettiği için aralarında kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan bir suç kayıtlı Ömer Ç., 9 suç kayıtlı Osman G. ve 5 suç kaydı olan Erkan Ç. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye “kasten yaralama” suçundan sevk edilen 3 saldırgan adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlenmek amacıyla eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra mekan içerisinde müşteri olarak bulunan üç şüpheli ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu kişilerden birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu dile getirdi.

Mağdur genç, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini dövmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi.

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