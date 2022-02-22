Gece kulübündeki köpek balığı, yeni yaşam alanına nakledildi

50 BİN DOLAR TEKLİF EDEN OLMUŞ

İşletme yetkilisi Ahmet Uyar, 10 yıl boyunca taze balıkla beslenen köpek balığının bulunduğu akvaryumun başında her gece bir güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini, akvaryuma yaklaşılmaması için etrafına demir bariyerler yerleştirildiğini anlattı.

Balığın bir akvaryumcudan 10 santimetre boyundayken alındığını kaydeden Uyar, “Ayrılmak bizim için biraz zor olacak ancak daha iyi bir yerde olacağı için de sevinçliyiz. Hüznü ve sevinci aynı anda yaşıyoruz. 'Summer'ı almak isteyenler oldu hatta spor dünyasından birkaç isim 50 bin dolar teklif etti ama kabul etmedik. Bu alanda yeni bir projemiz olacak" diye konuştu.