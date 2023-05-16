Gece kulubüne alınmayınca bıçakla saldırdılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iş yeri çalışanları Çetin Hortum ve İmdat Hortum ile müşteriler Edanur Püsküllü, Hacer Baydar, Yüksel Güzeldere, Emre Dursun, Mahsum Alar, Remzi Kurum, Muhammed Gürgün, Batuhan Keskin, Tülay Yazıcı, Nilgün Dürtek ve Meryem Budak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kavgada aldığı darbeler sonucu karnında sıvı biriktiği tespit edilen şüphelilerden Burkay G. de ameliyata alındı.