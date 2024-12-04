Gece saatlerinde yangın paniği: Kendilerini dışarıya attılar

Hatay'ın Erzin ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen çift ise hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde yangın paniği: Kendilerini dışarıya attılar - 1

Yangın, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Giritli Sokak'taki Ziya-Emine Ulutaş çiftine ait tek katlı müstakil evde çıktı.

Mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören komşuları, uyandırdıkları Ziya ve eşi Emine Ulutaş’ı evden çıkarıp, durumu itfaiye bildirdi.

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Gece saatlerinde yangın paniği: Kendilerini dışarıya attılar - 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Gece saatlerinde yangın paniği: Kendilerini dışarıya attılar - 3

Dumandan etkilenen karı, koca ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ulutaş çiftinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde yangın paniği: Kendilerini dışarıya attılar - 4

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ

İtfaiye ekiplerince evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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