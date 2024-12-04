Gece saatlerinde yangın paniği: Kendilerini dışarıya attılar
Hatay'ın Erzin ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen çift ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Giritli Sokak'taki Ziya-Emine Ulutaş çiftine ait tek katlı müstakil evde çıktı.
Mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören komşuları, uyandırdıkları Ziya ve eşi Emine Ulutaş’ı evden çıkarıp, durumu itfaiye bildirdi.