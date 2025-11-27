Gece saatlerine kadar sürecek: Mersin'in bazı ilçelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacak (27 Kasım MESKİ su kesintisi programı)
27.11.2025 11:16
Tuğba Öztürk
Mersin'de ikamet eden ve oturduğu semtlerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 27 Kasım 2025 Perşembe tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 27 Kasım tarihli mevkilerdeki arızadan dolayı depoda su rezervi yetersizliği kapsamında birçok ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı. 2 ilçede ise su kesintileri 16 saate kadar sürecek.
Anadolu Ajansı
Silifke, Erdemli ve Toroslar gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Toroslar ilçesinde ise su kesintileri 16 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 27 Kasım 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;
