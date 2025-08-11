Gece uyurken 628 bin lirası gitti, banka icra takibi başlattı

Ankara'da yaşayan Selda K. isimli kadının cep telefonuna uzaktan erişen kişiler, mobil bankacılık bilgilerini kullanarak kadının hesabını boşalttı. Dolandırıcılar bu işlemin ardından iki de kredi çekti. Toplam zararı 628 bin lira olan kadın, suç duyurusunda bulundu.

Gece uyurken 628 bin lirası gitti, banka icra takibi başlattı - 1

Ankara'da bir kadın dolandırıcıların hedefi oldu.

Selda K., 28 Ocak'ta şifresiz kullandığı telefonunu başucuna koyarak uyudu.

Sabah saat 10.00 sıralarında uyandığında telefonunun kapalı olduğunu, açmak istediğinde de şifre konulduğunu fark etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gece uyurken 628 bin lirası gitti, banka icra takibi başlattı - 2

Evinin yakınında bulunan telefoncuda telefonunu açtıran Selda K., mobil bankacılık bilgileri kullanılarak üç farklı bankadaki hesaplarında bulunan para ile bir bankadan adına çekilen iki kredi tutarının Muhammet B. ve Engin K.'ye parça parça gönderildiğini gördü.

Toplam 628 bin 500 TL dolandırıldığını iddia eden Selda K., hesaplarına bloke koydurdu.

Selda K., işlemin kendisine ait olmadığını ve paranın transfer edildiği hesap sahiplerini tanımadığını ileri sürerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gece uyurken 628 bin lirası gitti, banka icra takibi başlattı - 3

BANKA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Selda K., iki kredinin taksitlerini ödemeyince bankanın başlattığı icra takibine itiraz ederek, karşı dava açtı.

Selda K., avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne gönderdiği dava dilekçesinde, 07.00 sıralarında yapılan yüksek tutarlı kredi başvurusu ve diğer havale işlemlerinde bankanın kendisinden onay almadığını ve bilgilendirme yapmadığını belirtti.

TAZMİNAT İSTEDİ

Selda K., bankaların müşterilerinin olağandışı işlemlerini takip etmek ve gerekli güvenlik önemlerini almakla yükümlü olduklarına dikkat çekerek, banka ile arasında geçerli bir borç ilişkisi bulunmadığının tespiti ile uğradığı zararın giderilmesini ve 100 bin TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Hukuk mücadelesini sürdüren Selda K., durumu fark edince bankayla iletişime geçtiğini anlatarak, "Banka durumla ilgili yapabilecekleri bir şey olmadığını, savcılığa bildirmem gerektiğini söylediler. Hemen akabinde de gün içerisinde savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum. Karşı dava açıldı." dedi.

Gece uyurken 628 bin lirası gitti, banka icra takibi başlattı - 4

ANINDA KREDİYLE HESABI BOŞALTTILAR

Telefonunun hacklendiğini anlatan Selda K., "Bankalar bildiğim kadarıyla bizim mevduat hesaplarımızı sonuna kadar korumak zorundalar. Beni hiçbir şekilde aramayıp sadece 'Siz kendi şifrenizle mobil bankacılığına girmişsiniz' diyerek, anında kredi kullandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 100 bin liranın üstünde hiç para çekmediğini, hesabındaki işlemlerin geçmiş işlemleri ışığında olağandışı olduğunu anlatan Selda K., "Çok erken bir saatte onlarca işlemle aktarılan bir para söz konusu. Ne karşı tarafla bugüne kadar herhangi bir alışverişim olmuştur, ne de böyle tutarlarla bir işlem yapmıştım ben bankayla." diye konuştu.

Selda K., sonrasında bankanın kendi hukuki hakkını kullanarak icra takibi başlattığını anlatarak, "Avukatım tabi ki icra takibini durdurdu. Ama daha sonrasında ihtiyati haciz uygulayarak bütün mallarım araştırılmış." dedi.

Selda K. şöyle devam etti:

"Üstümde bir şey olmadığını görüyorlar ki ben de zaten onların bu parayı verebileceği kadar, ödeyebileceği kadar zengin biri de değilim aslında. Bankanın bunu bilmesi lazım. Çünkü kendilerinde dediğim gibi herhangi bir bordrom, gelirimi bildiren herhangi bir belge yok.

Ödeyebileceğim bir rakam da değil onların bana vermiş oldukları rakam. Maaşımı görüyorlar. Maaşımı dörtte birine şu an haciz uyguladılar. Mağdurken bir kere daha mağdur edildim. Yani bir dolandırıcılar tarafından dolandırıldım, şimdi de banka tarafından mağdur ediliyorum."

DAHA FAZLA GÖSTER