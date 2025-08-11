Gece uyurken 628 bin lirası gitti, banka icra takibi başlattı

ANINDA KREDİYLE HESABI BOŞALTTILAR

Telefonunun hacklendiğini anlatan Selda K., "Bankalar bildiğim kadarıyla bizim mevduat hesaplarımızı sonuna kadar korumak zorundalar. Beni hiçbir şekilde aramayıp sadece 'Siz kendi şifrenizle mobil bankacılığına girmişsiniz' diyerek, anında kredi kullandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 100 bin liranın üstünde hiç para çekmediğini, hesabındaki işlemlerin geçmiş işlemleri ışığında olağandışı olduğunu anlatan Selda K., "Çok erken bir saatte onlarca işlemle aktarılan bir para söz konusu. Ne karşı tarafla bugüne kadar herhangi bir alışverişim olmuştur, ne de böyle tutarlarla bir işlem yapmıştım ben bankayla." diye konuştu.

Selda K., sonrasında bankanın kendi hukuki hakkını kullanarak icra takibi başlattığını anlatarak, "Avukatım tabi ki icra takibini durdurdu. Ama daha sonrasında ihtiyati haciz uygulayarak bütün mallarım araştırılmış." dedi.

Selda K. şöyle devam etti:

"Üstümde bir şey olmadığını görüyorlar ki ben de zaten onların bu parayı verebileceği kadar, ödeyebileceği kadar zengin biri de değilim aslında. Bankanın bunu bilmesi lazım. Çünkü kendilerinde dediğim gibi herhangi bir bordrom, gelirimi bildiren herhangi bir belge yok.

Ödeyebileceğim bir rakam da değil onların bana vermiş oldukları rakam. Maaşımı görüyorlar. Maaşımı dörtte birine şu an haciz uyguladılar. Mağdurken bir kere daha mağdur edildim. Yani bir dolandırıcılar tarafından dolandırıldım, şimdi de banka tarafından mağdur ediliyorum."