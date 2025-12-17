Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)

17.12.2025 15:43

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden milyonlarca vatandaş, 18 Aralık 2025 Perşembe günü sabahı elektrik kesintileriyle güne başlayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 18 Aralık tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 21'inde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)
iStockPhoto

Beşiktaş, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Fatih ve Sarıyer gibi ilçelerde gece saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintileri sabaha kadar sürecek. Bazı ilçelerde kesintiler 9 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

 

İşte 18 Aralık 2025 tarihli kesinti programı;

Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 1
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 2
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 3
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 4
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 5
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 6
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 7
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 8
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 9
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 10
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 11
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 12
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 13
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 14
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 15
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 16
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 17
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 18
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 19
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 20
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 21
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 22
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 23
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 24
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 25
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 26
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 27
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 28
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 29
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 30
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 31
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 32
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 33
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 34
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 35
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 36
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 37
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 38
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 39
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 40
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 41
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 42
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 43
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 44
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 45
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 46
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 47
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 48
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 49
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 50
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 51
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 52
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 53
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 54
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 55
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 56
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 57
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 58
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 59
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 60
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 61
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 62
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 63
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 64
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 65
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 66
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 67
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 68
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 69
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 70
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 71
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 72
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 73
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 74
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 75
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 76
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 77
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 78
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 79
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 80
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 81
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 82
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 83
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 84
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 85
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 86
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 87
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 88
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 89
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 90
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 91
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 92
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 93
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 94
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 95
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 96
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 97
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 98
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 99
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 100
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 101
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 102
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 103
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 104
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 105
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 106
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 107
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 108
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 109
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 110
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 111
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 112
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 113
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 114
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 115
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 116
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 117
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 118
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 119
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 120
Özel Kurum
Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 121
Özel Kurum