Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)

Beşiktaş, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Fatih ve Sarıyer gibi ilçelerde gece saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintileri sabaha kadar sürecek. Bazı ilçelerde kesintiler 9 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İşte 18 Aralık 2025 tarihli kesinti programı;