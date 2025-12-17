Gece yarısı başlayacak. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)
17.12.2025 15:43
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden milyonlarca vatandaş, 18 Aralık 2025 Perşembe günü sabahı elektrik kesintileriyle güne başlayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 18 Aralık tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 21'inde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
iStockPhoto
Beşiktaş, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Fatih ve Sarıyer gibi ilçelerde gece saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintileri sabaha kadar sürecek. Bazı ilçelerde kesintiler 9 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 18 Aralık 2025 tarihli kesinti programı;
