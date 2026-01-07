Gece yarısı fenalaştı, kan donduran gerçek hastanede ortaya çıktı. Şeker hastası koca tek şüpheli
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da vücuduna yüksek düzeyde insülin enjekte edilen 26 yaşındaki kadın yaşam mücadelesi veriyor. Genç kadının ailesi olaydan şeker hastası olduğunu söyledikleri damatlarını sorumlu tutuyor. (Haber: Tugay Saday)
İstanbul'da 26 yaşındaki Mizgin Kaçar isimli kadın, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Genç kadının vücudundan yüksek düzeyde insülin çıktı.
Olay Bahçelievler ilçesinde yaşandı.
26 yaşındaki Mizgin Kaçar, dört yıl önce Osman Kaçar'la evlenmişti. Çiftin iki çocukları dünyaya geldi.
Ancak iddiaya göre genç kadın daha evliliğinin ilk aylarından itibaren eşinden şiddet görmeye başladı.
Kızının sürekli şiddete maruz bırakıldığını anlatan babası Hüseyin Özer, "Ailesiyle konuşmasına izin vermiyordu. Annesiyle gizli gizli görüşüyordu." dedi.
VÜCUDUNDA YÜKSEK DOZDA İNSÜLİN ÇIKTI
Genç kadının ailesi Mersin'de yaşıyordu. 26 Aralık günü telefonları çaldı. Karşıdaki ses kızlarının hastanelik olduğunu söyledi.
Aile İstanbul'a gelirken, iki çocuk annesi kadının vücuduna yüksek dozda şeker hastalarının kullandığı insülin enjekte edildiği belirlendi.
Kaçar o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.
AİLE OLAYDAN KIZLARININ EŞİNİ SORUMLU TUTTU
Kadının ailesi, kızlarının başına gelenlerden eşini sorumlu tuttu.
Baba Özer, eşinin kocasının şeker hastası olduğu bilgisini de paylaştı.
Yapılan şikayet üzerine şüpheli Osman Kaçar gözaltına alındı. Kaçar, eşinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu ileri sürdü.
Osman Kaçar çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.