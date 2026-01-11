Gece yarısı kabus gibi anlar. 2 balkon kendiliğinden çöktü
11.01.2026 01:51
AA
İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın 2 katının balkonu gece yarısı kendi kendine çöktü. Kopan beton parçaları 2 araca hasar verdi, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Her an büyük depremi bekleyen İstanbul'daki bazı binalarda dış müdahaleye olmadan meydana gelen hasarlar, kentin yapı stokunun içler acısı halini ortaya seriyor.
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlar gece yarısı kendi kendine çöktü.
Balkonlardan kopan beton parçalarının bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü.
Mahalleye belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 araçta hasar oluştu.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.