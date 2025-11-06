Gece yarısı uyuşturucu kovalamacası: Kilometrelerce kaçtılar
06.11.2025 05:54
İHA
Sakarya'da narkotik ekiplerinin takip ettiği araçtaki şüpheliler dur ihtarına uymayınca kilometreler süren kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen otomobili, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde durdurmak istedi.
Ekiplerin dur ihtarına uymayan araçtakiler, kaçmaya başladı.
Kilometrelerce süren kovalamanın ardından 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, Adapazarı Ahmet Yesevi caddesinde durduruldu. Bu defa da yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, polisin havaya ateş açması sonucunda yakalandı.
3 kişi gözaltına alındı. Otomobil ise incelenmek üzere otoparka çekildi.