Gecekondu yangınındaki acı tesadüf sosyal medyasından çıktı. Günler önce kendisini böyle paylaşmış

17.03.2026 09:19

Son Güncelleme: 17.03.2026 10:12

AA, İHA

İstanbul Kağıthane'de gecekondu yangınında hayatını kaybeden Furkan Zorlu isimli genç adamın sosyal medyasındaki acı tesadüf yürek burktu.

Anadolu Ajansı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Okul Arkası Sokak'ta bulunan bir gecekonduda dün yangın çıktı.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonucu yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gecekonduda inceleme yapan ekipler, yangın sırasında evde bulunan Furkan Zorlu'nun cansız bedenine ulaştı.

 

Zorlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ACI TESADÜF

Olayın ardından acı tesadüf de ortaya çıktı.

 

Zorlu'nun sosyal medya hesabında 20 Şubat tarihindeki gönderisi dikkat çekti.

 

Genç adamın paylaştığı fotoğrafta yangının önüne photoshop ile kendisini eklediği görüldü.

